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Курс валют у Луцьку на 10 січня

Курс валют у Луцьку на 10 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.844, а продаж - 28.243.

Євро при купівлі становить - 31.566, при продажу - 32.430.

Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.429.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.978, продаж - 7.553.

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Теги: курс валют, Луцьк
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