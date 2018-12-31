Курс валют у Луцьку на 10 січня





Євро при купівлі становить - 31.566, при продажу - 32.430.



Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.429.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.978, продаж - 7.553.

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