Курс валют у Луцьку на 10 січня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.844, а продаж - 28.243.
Євро при купівлі становить - 31.566, при продажу - 32.430.
Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.978, продаж - 7.553.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 31.566, при продажу - 32.430.
Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.978, продаж - 7.553.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру
Сьогодні, 09:18
Надходження до місцевих бюджетів Волині зросли на чверть
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 10 січня
Сьогодні, 09:00