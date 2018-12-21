Надходження до місцевих бюджетів Волині зросли на чверть





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Надходження місцевих бюджетів Волині у 2018 році наблизилися до 4 –мільярдної позначки – в розпорядження органи місцевої влади отримали 3 мільярди 884 мільйони гривень податкових платежів.



«Порівнюючи надходження місцевих бюджетів минулого року з 2017 очевидним є фінансовий успіх тих територіальних громад, керівники яких активно співпрацювали з контролюючими органами в питанні детінізації економіки, створили рівні конкурентні умови для легального бізнесу та впорядкували відносини з землевласниками та орендарями землі і майна.



В підсумку, у 2018 році загалом громади Волині отримали на 785,4 мільйона гривень податків більше», – наголосила начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.



Керівник волинських фіскалів запевнила, що органи ДФС завжди залишатимуться надійними партнерами місцевого самоврядування в питанні забезпечення надходжень. В межах компетенції фахівці ДФС допоможуть при плануванні та мобілізації податкових надходжень, дадуть фахові консультації та необхідну інформацію для залучення додаткових бюджетних надходжень.



«Однак, варто врахувати, що позиція органів місцевої влади теж має вагомий, а часом і вирішальний вплив на ситуацію зі сплатою податків. Громади, лідери яких дбають про легальні робочі місяця та держреєстрацію підприємництва, аналізують надходження від майнових податків, мають кошти для соціально-економічного розвитку», – підкреслила Світлана Савчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У порівнянні з 2017 роком надходження до бюджетів волинських ОТГ зросли на 25,3%.Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.Надходження місцевих бюджетів Волині у 2018 році наблизилися до 4 –мільярдної позначки – в розпорядження органи місцевої влади отримали 3 мільярди 884 мільйони гривень податкових платежів.«Порівнюючи надходження місцевих бюджетів минулого року з 2017 очевидним є фінансовий успіх тих територіальних громад, керівники яких активно співпрацювали з контролюючими органами в питанні детінізації економіки, створили рівні конкурентні умови для легального бізнесу та впорядкували відносини з землевласниками та орендарями землі і майна.В підсумку, у 2018 році загалом громади Волині отримали на 785,4 мільйона гривень податків більше», – наголосила начальник ГУ ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів запевнила, що органи ДФС завжди залишатимуться надійними партнерами місцевого самоврядування в питанні забезпечення надходжень. В межах компетенції фахівці ДФС допоможуть при плануванні та мобілізації податкових надходжень, дадуть фахові консультації та необхідну інформацію для залучення додаткових бюджетних надходжень.«Однак, варто врахувати, що позиція органів місцевої влади теж має вагомий, а часом і вирішальний вплив на ситуацію зі сплатою податків. Громади, лідери яких дбають про легальні робочі місяця та держреєстрацію підприємництва, аналізують надходження від майнових податків, мають кошти для соціально-економічного розвитку», – підкреслила Світлана Савчук.

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