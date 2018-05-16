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У Луцьку просять встановити декілька камер з онлайн-трансляцією

У Луцьку просять встановити декілька камер з онлайн-трансляцією
У Луцьку пропонують встановити камери спостереження з можливістю переглядати їх у онлайн-режимі.

Відповідну петицію зареєстрував Євгеній Сукач.

Чоловік зазначив, що на сьогодні неможливо побачити цікаві місця Луцька з екрану монітора.

Лучанин просить встановити веб-камери з видом на Театральну площу, площу біля РЦ «Промінь» та у парку імені Лесі Українки.

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Теги: камера, Луцьк, петиція
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