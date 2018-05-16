У Луцьку просять встановити декілька камер з онлайн-трансляцією
Сьогодні, 09:37
У Луцьку пропонують встановити камери спостереження з можливістю переглядати їх у онлайн-режимі.
Відповідну петицію зареєстрував Євгеній Сукач.
Чоловік зазначив, що на сьогодні неможливо побачити цікаві місця Луцька з екрану монітора.
Лучанин просить встановити веб-камери з видом на Театральну площу, площу біля РЦ «Промінь» та у парку імені Лесі Українки.
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Відповідну петицію зареєстрував Євгеній Сукач.
Чоловік зазначив, що на сьогодні неможливо побачити цікаві місця Луцька з екрану монітора.
Лучанин просить встановити веб-камери з видом на Театральну площу, площу біля РЦ «Промінь» та у парку імені Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Щоб контролювати закладки наркоти.
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