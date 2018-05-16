У Луцьку просять встановити декілька камер з онлайн-трансляцією





Відповідну



Чоловік зазначив, що на сьогодні неможливо побачити цікаві місця Луцька з екрану монітора.



Лучанин просить встановити веб-камери з видом на Театральну площу, площу біля РЦ «Промінь» та у парку імені Лесі Українки.

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