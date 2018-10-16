У Миколаєві чоловік вбив свого товариша по чарці. ФОТО





Про це передає



«Подія сталась 9 січня близько 20:00 вечора. До поліції надійшло повідомлення від охоронця одного з приватних підприємств про те, що до приміщення офісу увійшов невідомий чоловік та, повідомивши про вчинення відносно нього кримінального правопорушення, попросив зателефонувати на 102», – йдеться у повідомленні.



У відомстві додали, що зі слів охоронця постраждалий перебував у нетверезому стані, босоніж та представився колишнім військовослужбовцем. Він розповів, що декілька хвилин тому на нього нібито напали двоє озброєних пістолетами та битками чоловіків, спричинили тілесні ушкодження та відібрали особисті речі.



Правоохоронці поспілкувались із «постраждалим», з’ясували, що всі вказані ним свідчення, насправді, не відповідають дійсності. А розповідь про нібито напад озброєних злочинців чоловік вигадав з метою приховання щойно вчиненого ним самим особливо тяжкого злочину – умисного вбивства товариша.



«Злочинець, яким виявився 36-річний раніше судимий за тяжкі злочини миколаївець, спільно із 58-річним постраждалим розпивали спиртні напої за місцем мешкання останнього. У якійсь момент між підігрітими алкоголем чоловіками виник словесний конфлікт в ході якого гість схопив ніж та спричинив господарю ножові поранення у шию, від яких той помер», – пояснили в поліції.



Наразі за вказаним фактом тривають першочергові слідчі дії. Знаряддя злочину – ніж, вилучено та долучено до матеріалів справи у якості речового доказу.



Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Його дії кваліфіковані за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», що карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.



Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві поліцейські впродовж години затримали вбивцю 58-річного пенсіонера.Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.«Подія сталась 9 січня близько 20:00 вечора. До поліції надійшло повідомлення від охоронця одного з приватних підприємств про те, що до приміщення офісу увійшов невідомий чоловік та, повідомивши про вчинення відносно нього кримінального правопорушення, попросив зателефонувати на 102», – йдеться у повідомленні.У відомстві додали, що зі слів охоронця постраждалий перебував у нетверезому стані, босоніж та представився колишнім військовослужбовцем. Він розповів, що декілька хвилин тому на нього нібито напали двоє озброєних пістолетами та битками чоловіків, спричинили тілесні ушкодження та відібрали особисті речі.Правоохоронці поспілкувались із «постраждалим», з’ясували, що всі вказані ним свідчення, насправді, не відповідають дійсності. А розповідь про нібито напад озброєних злочинців чоловік вигадав з метою приховання щойно вчиненого ним самим особливо тяжкого злочину – умисного вбивства товариша.«Злочинець, яким виявився 36-річний раніше судимий за тяжкі злочини миколаївець, спільно із 58-річним постраждалим розпивали спиртні напої за місцем мешкання останнього. У якійсь момент між підігрітими алкоголем чоловіками виник словесний конфлікт в ході якого гість схопив ніж та спричинив господарю ножові поранення у шию, від яких той помер», – пояснили в поліції.Наразі за вказаним фактом тривають першочергові слідчі дії. Знаряддя злочину – ніж, вилучено та долучено до матеріалів справи у якості речового доказу.Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Його дії кваліфіковані за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», що карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

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