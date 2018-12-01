У Луцьку на ринку приторговували сурогатом
Сьогодні, 09:55
На ринку «Лучеськ» у Луцьку торгували сурогатом.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
Факт реалізації сумнівного спиртного зафіксували інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька в одному із торгівельних павільйонів.
На продавця інспектори склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
Факт реалізації сумнівного спиртного зафіксували інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька в одному із торгівельних павільйонів.
На продавця інспектори склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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