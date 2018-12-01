вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на ринку приторговували сурогатом

У Луцьку на ринку приторговували сурогатом
На ринку «Лучеськ» у Луцьку торгували сурогатом.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.

Факт реалізації сумнівного спиртного зафіксували інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька в одному із торгівельних павільйонів.

На продавця інспектори склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сурогат, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні сигарети
Сьогодні, 10:20
У Луцьку жінка незаконно розклеювала рекламу на електроопорах. ФОТО
Сьогодні, 10:03
У Луцьку на ринку приторговували сурогатом
Сьогодні, 09:55
На Волині протестували нову технологію ремонту доріг. ФОТО
Сьогодні, 09:52
У Миколаєві чоловік вбив свого товариша по чарці. ФОТО
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
Заробіток на п'янці: у Луцьку вкотре викрили продавця сурогату Заробіток на п'янці: у Луцьку вкотре викрили продавця сурогату
01 грудень, 2018, 10:32
У Луцьку спіймали «на гарячому» продавця сурогату У Луцьку спіймали «на гарячому» продавця сурогату
06 листопад, 2018, 09:17
У Луцьку жінка вдруге «спалилась» на продажі сурогату У Луцьку жінка вдруге «спалилась» на продажі сурогату
14 липень, 2018, 13:46
Билась і кусалась: муніципали розповіли, як «накривали» точку продажу сурогату Билась і кусалась: муніципали розповіли, як «накривали» точку продажу сурогату
17 червень, 2018, 01:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські семінаристи влаштували різдвяний флешмоб у «ПортСіті». ФОТО. ВІДЕО
09 січень, 22:17
 1
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
09 січень, 10:05
 1
У Рівному вночі горіла автівка відомої волонтерки
Сьогодні, 11:00
 0
Депутати від УКРОПу забирають гроші з районів, де програли вибори
Сьогодні, 10:50
 0
Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8