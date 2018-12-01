У Луцьку на ринку приторговували сурогатом





Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.



Факт реалізації сумнівного спиртного зафіксували інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька в одному із торгівельних павільйонів.



На продавця інспектори склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ринку «Лучеськ» у Луцьку торгували сурогатом.Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.Факт реалізації сумнівного спиртного зафіксували інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька в одному із торгівельних павільйонів.На продавця інспектори склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію