У Луцьку жінка незаконно розклеювала рекламу на електроопорах. ФОТО
Сьогодні, 10:03
У Луцьку муніципали покарали жінку, яка розклеювала рекламу на стовпах без належних документів.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Інспектор відділу ГШР департаменту муніципальної варти Луцька, відпрацьовуючи район проспекту Відродження, помітив, як жінка розклеює рекламні оголошення на електроопорах без належних дозвільних документів, що заборонено п.п. 2.5.5.1.11. «Правил благоустрою міста Луцька».
На жінку склали протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Інспектор відділу ГШР департаменту муніципальної варти Луцька, відпрацьовуючи район проспекту Відродження, помітив, як жінка розклеює рекламні оголошення на електроопорах без належних дозвільних документів, що заборонено п.п. 2.5.5.1.11. «Правил благоустрою міста Луцька».
На жінку склали протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Коментарі 1
А на яких підставах фото викладине?
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