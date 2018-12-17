У Луцьку жінка незаконно розклеювала рекламу на електроопорах. ФОТО





Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.



Інспектор відділу ГШР департаменту муніципальної варти Луцька, відпрацьовуючи район проспекту Відродження, помітив, як жінка розклеює рекламні оголошення на електроопорах без належних дозвільних документів, що заборонено п.п. 2.5.5.1.11. «Правил благоустрою міста Луцька».



На жінку склали протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



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