Покарали лучанина, який палив сміття на своєму подвір'ї. ФОТО

У Луцьку на вулиці Корольова чоловік спалював побутові відходи.Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради виявили чоловіка, який розвів багаття на присадибній ділянці по вулиці Корольова, 8. Він, ігноруючи п.п. 2.5.5.1.16. «Правил благоустрою міста Луцька», спалював побутові відходи. Про заборону розведення вогню на території міста чоловік не знав, принаймні так він пояснив свої дії інспекторам.Після профілактичної бесіди чоловік багаття загасив, а інспектори склали на нього адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це - від 340 до 1360 гривень.