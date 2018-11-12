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На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні сигарети

На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні сигарети
На пункті пропуску «Доманове» вилучили 550 пачок контрабандних цигарок.

Контрабанду виявили 9 січня, повідомили у прес-службі прикордонників.

Зазначають, що водій Peugeot намагався провезти більше півтисячі пачок цигарок під капотом свого авто.

Товар на суму майже 13 тисяч гривень також передали представникам фіскальної служби для здійснення подальших правових дій.

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Теги: цигарки, Доманове, Волинь
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