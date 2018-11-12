На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні сигарети





Контрабанду виявили 9 січня, повідомили у



Зазначають, що водій Peugeot намагався провезти більше півтисячі пачок цигарок під капотом свого авто.



Товар на суму майже 13 тисяч гривень також передали представникам фіскальної служби для здійснення подальших правових дій.



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