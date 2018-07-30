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У місті на Волині дівчаток називають Еями і Тальянами

У місті на Волині дівчаток називають Еями і Тальянами
У Нововолинську протягом 2018 року склали 529 актових записів про державну реєстрацію народження.

Про це повідомляє Нововолинський міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області.

Батьки новонароджених діток скористалися пілотним проектом Міністерства юстиції України та отримали 405 свідоцтв про народження своїх діток і 203 довідки про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини ще у пологовому будинку.

Найпоширеніші імена, які надавали дітям при державній реєстрації народження протягом 2018 року у Нововолинську: Анна, Софія, Соломія, та Артем, Дмитро, Матвій.

Не обійшлося і без рідковживаних імен. Дівчаток називали - Ея, Мане, Міа, Тальяна і Аріанна, хлопчиків - Аарон, Крістіан, Ерік і Раєн.

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Теги: імена, діти, Нововолинськ
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