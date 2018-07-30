У місті на Волині дівчаток називають Еями і Тальянами
Сьогодні, 10:35
У Нововолинську протягом 2018 року склали 529 актових записів про державну реєстрацію народження.
Про це повідомляє Нововолинський міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області.
Батьки новонароджених діток скористалися пілотним проектом Міністерства юстиції України та отримали 405 свідоцтв про народження своїх діток і 203 довідки про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини ще у пологовому будинку.
Найпоширеніші імена, які надавали дітям при державній реєстрації народження протягом 2018 року у Нововолинську: Анна, Софія, Соломія, та Артем, Дмитро, Матвій.
Не обійшлося і без рідковживаних імен. Дівчаток називали - Ея, Мане, Міа, Тальяна і Аріанна, хлопчиків - Аарон, Крістіан, Ерік і Раєн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Нововолинський міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області.
Батьки новонароджених діток скористалися пілотним проектом Міністерства юстиції України та отримали 405 свідоцтв про народження своїх діток і 203 довідки про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини ще у пологовому будинку.
Найпоширеніші імена, які надавали дітям при державній реєстрації народження протягом 2018 року у Нововолинську: Анна, Софія, Соломія, та Артем, Дмитро, Матвій.
Не обійшлося і без рідковживаних імен. Дівчаток називали - Ея, Мане, Міа, Тальяна і Аріанна, хлопчиків - Аарон, Крістіан, Ерік і Раєн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири
Сьогодні, 10:47
Волинських водіїв попереджають про засніжені дороги
Сьогодні, 10:44
У місті на Волині дівчаток називають Еями і Тальянами
Сьогодні, 10:35
На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні сигарети
Сьогодні, 10:20