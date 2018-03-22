Волинських водіїв попереджають про засніжені дороги
Сьогодні, 10:44
У Волинській області станом на 9 годину ранку 10 січня проїзд державними автошляхами забезпечено, але продовжує сніжити і на дорогах ожеледиця.
Зазначається, протягом минулої доби для працювало 67 одиниць снігоочисної та посипальної техніки, - інформують у прес-службі Служби автомобільних доріг у Волинській області.
Водіїв та пішоходів просять бути уважними на дорогах.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій на автодорогах просять телефонувати в диспетчерську службу, за номером (0332) 78 54 69 (працює цілодобово).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, протягом минулої доби для працювало 67 одиниць снігоочисної та посипальної техніки, - інформують у прес-службі Служби автомобільних доріг у Волинській області.
Водіїв та пішоходів просять бути уважними на дорогах.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій на автодорогах просять телефонувати в диспетчерську службу, за номером (0332) 78 54 69 (працює цілодобово).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири
Сьогодні, 10:47
Волинських водіїв попереджають про засніжені дороги
Сьогодні, 10:44
У місті на Волині дівчаток називають Еями і Тальянами
Сьогодні, 10:35
На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні сигарети
Сьогодні, 10:20