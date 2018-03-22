Волинських водіїв попереджають про засніжені дороги





Зазначається, протягом минулої доби для працювало 67 одиниць снігоочисної та посипальної техніки, - інформують у прес-службі Служби автомобільних доріг у Волинській області.



Водіїв та пішоходів просять бути уважними на дорогах.



У разі виникнення надзвичайних ситуацій на автодорогах просять телефонувати в диспетчерську службу, за номером (0332) 78 54 69 (працює цілодобово).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області станом на 9 годину ранку 10 січня проїзд державними автошляхами забезпечено, але продовжує сніжити і на дорогах ожеледиця.Зазначається, протягом минулої доби для працювало 67 одиниць снігоочисної та посипальної техніки, - інформують у прес-службі Служби автомобільних доріг у Волинській області.Водіїв та пішоходів просять бути уважними на дорогах.У разі виникнення надзвичайних ситуацій на автодорогах просять телефонувати в диспетчерську службу, за номером (0332) 78 54 69 (працює цілодобово).

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