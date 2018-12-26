Депутати від УКРОПу забирають гроші з районів, де програли вибори

У тих районах, де на виборах 23 грудня УКРОП, «Батьківщина» та «Свобода» набрали найменше голосів, обласні депутати від цих політичних сил «допомогли» урізати фінансування.Наприкінці минулого року для Волинської області із державного бюджету виділили майже 10 мільйонів гривень так званої стабілізаційної дотації. Це – швидка і безповоротна допомога від держави, яка надається для того, щоб на місцях могли «закрити дірки».На які саме потреби мають піти ці гроші – вирішують обласні державні адміністрації.«Процедура така: обласна державна адміністрація робить розподіл цих коштів, а тоді бюджетна комісія обласної ради затверджує його. Депутати можуть або підтримати, або не підтримати пропозицію ОДА, але розпоряджатися стабілізаційною дотацією на власний розсуд не мають права», – пояснив директор Департаменту фінансів ОДАПроте відбулося якраз навпаки: депутати від УКРОПу вирішили «зарубати» пропозиції ОДА, тим самим, не тільки створивши колізію, а й позбавивши волинян серйозного фінансування.«Ми надіслали депутатам перелік напрямків, як поділити стабілізаційну дотацію. Але бюджетна комісія запропонувала внести зміни і лишити тільки дві позиції з нашого переліку» - повідомив директор Департаменту фінансів.«Але у депутатів немає такого права – вносити зміни! Ми оперативно підготували нове розпорядження, у яке вписали бачення депутатів, але на чергову комісію вони не зібралися. Тому вийшло, що ці гроші взагалі не вдалося використати, вони лишилися в бюджеті», – розповів Никитюк.Із того, як пропонувала розділити гроші Волинська ОДА, депутати вирішили лишити тільки дві позиції – школа та садок у Старосілля і зарплата бюджетників в Іваничівському районі.Засідання бюджетної комісії, на якому обласні депутати «зарубали» державне фінансування кількох садочків, пожежної частини та районної лікарні, відбувалося 26 грудня. Тобто через три дні після виборів до новостворених ОТГ.Цікаво, що об’єкти, які УКРОП та їхні політичні союзники вирішили не фінансувати, розташовані якраз в тих громадах, де ці політсили «провалилася».Детальніше про те, як депутати від УКРОПУ вирішили помститися волинянам читайте у статті "".