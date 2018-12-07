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У Рівному вночі горіла автівка відомої волонтерки

У Рівному вночі горіла автівка відомої волонтерки
У Рівному вночі горів автомобіль.

На місці події поліцейські встановили, що автомобіль Mersedes-Benz C 230 належить приватному підприємцю, 33-річній жінці. Вона помітила вогонь з вікна своєї квартири та викликала пожежників,- пише Рівне вечірнє.

Транспортний засіб був припаркований на вулиці поруч із іншими автомобілями жителів будинку. Вогонь знищив передню частину авто та салон.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного пошкодження шляхом підпалу за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України поліцейські встановлюють усі обставини події, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Власницею авто є керівниця Рівненської жіночої сотні - приватна підприємниця, волонтерка, член Рівненського міськвиконкому Ніна Скиба. Вона не пов'язує підпал ні з підприємницькою діяльністю, ні з виконкомом.

"Просто спалили машину, дай все. В мене машина під вікнами стоїть, то, звичайно, я почула, просто почула характерний такий хлопок не характерний для такої часу доби. В нас такий район, що інколи там бійки трапляються всяке таке, то я відразу висунула голову у вікно, дивлюся в мене машина горить. Для мене це машина, це засіб для робити був. Є люди, для яких це засіб пересування, а для мене це засіб моєї роботи. З підприємництвом точно ні, з тим, що це не виконком теж ні. Бо я ні з ким ніде не сварилась, я займаюсь зараз таким справами, знаєте, що ні з ким ніде не сваришся. Або дитячі будинки, або з сім’ями малозахищеними, оце збирала речі допомагала. Ніде ні з ким не сварилась, саме це мене і шокує, – розповіла телеканалу UA: Рівне Ніна Скиба.

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Теги: пожежа, авто, Рівне
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