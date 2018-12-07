У Рівному вночі горіла автівка відомої волонтерки

У Рівному вночі горів автомобіль.На місці події поліцейські встановили, що автомобіль Mersedes-Benz C 230 належить приватному підприємцю, 33-річній жінці. Вона помітила вогонь з вікна своєї квартири та викликала пожежників,- пише Рівне вечірнє.Транспортний засіб був припаркований на вулиці поруч із іншими автомобілями жителів будинку. Вогонь знищив передню частину авто та салон.У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного пошкодження шляхом підпалу за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України поліцейські встановлюють усі обставини події, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.Власницею авто є керівниця Рівненської жіночої сотні - приватна підприємниця, волонтерка, член Рівненського міськвиконкому Ніна Скиба. Вона не пов'язує підпал ні з підприємницькою діяльністю, ні з виконкомом."Просто спалили машину, дай все. В мене машина під вікнами стоїть, то, звичайно, я почула, просто почула характерний такий хлопок не характерний для такої часу доби. В нас такий район, що інколи там бійки трапляються всяке таке, то я відразу висунула голову у вікно, дивлюся в мене машина горить. Для мене це машина, це засіб для робити був. Є люди, для яких це засіб пересування, а для мене це засіб моєї роботи. З підприємництвом точно ні, з тим, що це не виконком теж ні. Бо я ні з ким ніде не сварилась, я займаюсь зараз таким справами, знаєте, що ні з ким ніде не сваришся. Або дитячі будинки, або з сім’ями малозахищеними, оце збирала речі допомагала. Ніде ні з ким не сварилась, саме це мене і шокує, – розповіла телеканалу UA: Рівне Ніна Скиба.