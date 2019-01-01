Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони





Усі щиро вірили, що все чого забажаєш на преподобного Ігнатія – здійсниться, - повідомляє



Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олександр, Ігнатій, Петро.



Народні прикмети на 10 січня:



– На деревах помітний іній, а вітру немає – чекайте врожайного року і успіхів у всіх починаннях.



– Усе зроблене зі своєю сім'єю 10 січня буде благословенне і принесе плоди в майбутньому.



– Якщо сіль відсиріла – чекайте негоди.



– Погода безвітряна – чекайте доброго врожаю.



– Якщо кішка спить весь день – чекайте потепління.



– Собака вилізла з будки і лягла на сніг – до хуртовини.



– Заметіль 10 січня віщує мокре, дощове і сире літо.



Що можна робити 10 січня



1. Цього дня можна укладати шлюби. Кажуть, що якщо посвататися у цей день, то пара буде жити довго і щасливо.



Що не можна робити 10 січня



1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.



2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 січня 2019 року вшановують день преподобного Ігнатія. Цього дня у наших предків було прийнято загадувати найрізноманітніші бажання.Усі щиро вірили, що все чого забажаєш на преподобного Ігнатія – здійсниться, - повідомляє 24 канал Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олександр, Ігнатій, Петро.– На деревах помітний іній, а вітру немає – чекайте врожайного року і успіхів у всіх починаннях.– Усе зроблене зі своєю сім'єю 10 січня буде благословенне і принесе плоди в майбутньому.– Якщо сіль відсиріла – чекайте негоди.– Погода безвітряна – чекайте доброго врожаю.– Якщо кішка спить весь день – чекайте потепління.– Собака вилізла з будки і лягла на сніг – до хуртовини.– Заметіль 10 січня віщує мокре, дощове і сире літо.1. Цього дня можна укладати шлюби. Кажуть, що якщо посвататися у цей день, то пара буде жити довго і щасливо.1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.

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