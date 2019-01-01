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Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони

Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони
10 січня 2019 року вшановують день преподобного Ігнатія. Цього дня у наших предків було прийнято загадувати найрізноманітніші бажання.

Усі щиро вірили, що все чого забажаєш на преподобного Ігнатія – здійсниться, - повідомляє 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олександр, Ігнатій, Петро.

Народні прикмети на 10 січня:

– На деревах помітний іній, а вітру немає – чекайте врожайного року і успіхів у всіх починаннях.

– Усе зроблене зі своєю сім'єю 10 січня буде благословенне і принесе плоди в майбутньому.

– Якщо сіль відсиріла – чекайте негоди.

– Погода безвітряна – чекайте доброго врожаю.

– Якщо кішка спить весь день – чекайте потепління.

– Собака вилізла з будки і лягла на сніг – до хуртовини.

– Заметіль 10 січня віщує мокре, дощове і сире літо.

Що можна робити 10 січня

1. Цього дня можна укладати шлюби. Кажуть, що якщо посвататися у цей день, то пара буде жити довго і щасливо.

Що не можна робити 10 січня

1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.

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Теги: свято, забобони
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