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У ПЦУ розвіяли чутки про недійсність таїнств, здійснених в УПЦ МП

У ПЦУ розвіяли чутки про недійсність таїнств, здійснених в УПЦ МП
В Православній церкві України запевнили, що російська церква є такою ж канонічною, як і українська.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданок з 1+1".

У соцмережах жартують про відродження Православної церкви України. Мовляв, усі таїнства, зокрема хрещення та вінчання, що здійснили у храмах Московського патріархату – відтепер недійсні.

Натомість, у самій Українській православній церкві запевняють: визнають святість усіх церков. І просять: в жодному разі не перехрещувати дитину та не перевінчуватися.

Однак, переважна більшість українців, яких опитала студія "Сніданку" не будуть перевінчуватися чи перехрещуватися. Утім, усі нові таїнства відтепер проводитимуть у лише відродженій православній церкві України.

"Самі, на жаль, хрестилися в Московського патріархату, бо це було дуже давно. Ну а зараз ходимо ось в Українську православну церкву. З дітками. Похрестилися, помолилися", – розповідають віряни.

Натомість, у самій Українській православній церкві запевняють: визнають святість усіх церков. І просять: в жодному разі не перехрещувати дитину та не перевінчуватися.

"Хоча були випадки, коли дитину хрестили в Київському патріархаті, а в Московського патріархаті казали: це таїнство є не дійсним, давайте перехрещувати. І це неправильна позиція. І це якраз є гріховно, коли перехрещували", – розповідає клірик трапезного храму Софії Київської Іван Сидор.

За його словами, чутки про необхідність перехрещення чи перевінчання поширюють із Росії. Ті, хто не зацікавлений у незалежності української церкви.

"Я можу порівняти також з тими заявами, що от зараз будуть переходити парафії, буде пролиття крові, будуть заставляти людей силою. Ледь не під дулами автоматів переходити. Знову ж таки, це говорять тільки ті люди, ті сили, ті журналісти, які відстоюють інтереси російської церкви. Для нас краще, щоб перехід був вільний і мирний", – запевняє священик.

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Теги: церква, релігія, Київ, Україна
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