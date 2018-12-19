У ПЦУ розвіяли чутки про недійсність таїнств, здійснених в УПЦ МП





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У соцмережах жартують про відродження Православної церкви України. Мовляв, усі таїнства, зокрема хрещення та вінчання, що здійснили у храмах Московського патріархату – відтепер недійсні.



Натомість, у самій Українській православній церкві запевняють: визнають святість усіх церков. І просять: в жодному разі не перехрещувати дитину та не перевінчуватися.



Однак, переважна більшість українців, яких опитала студія "Сніданку" не будуть перевінчуватися чи перехрещуватися. Утім, усі нові таїнства відтепер проводитимуть у лише відродженій православній церкві України.



"Самі, на жаль, хрестилися в Московського патріархату, бо це було дуже давно. Ну а зараз ходимо ось в Українську православну церкву. З дітками. Похрестилися, помолилися", – розповідають віряни.



Натомість, у самій Українській православній церкві запевняють: визнають святість усіх церков. І просять: в жодному разі не перехрещувати дитину та не перевінчуватися.



"Хоча були випадки, коли дитину хрестили в Київському патріархаті, а в Московського патріархаті казали: це таїнство є не дійсним, давайте перехрещувати. І це неправильна позиція. І це якраз є гріховно, коли перехрещували", – розповідає клірик трапезного храму Софії Київської Іван Сидор.



За його словами, чутки про необхідність перехрещення чи перевінчання поширюють із Росії. Ті, хто не зацікавлений у незалежності української церкви.



"Я можу порівняти також з тими заявами, що от зараз будуть переходити парафії, буде пролиття крові, будуть заставляти людей силою. Ледь не під дулами автоматів переходити. Знову ж таки, це говорять тільки ті люди, ті сили, ті журналісти, які відстоюють інтереси російської церкви. Для нас краще, щоб перехід був вільний і мирний", – запевняє священик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Православній церкві України запевнили, що російська церква є такою ж канонічною, як і українська.Про це йдеться у сюжеті "Сніданок з 1+1" У соцмережах жартують про відродження Православної церкви України. Мовляв, усі таїнства, зокрема хрещення та вінчання, що здійснили у храмах Московського патріархату – відтепер недійсні.Натомість, у самій Українській православній церкві запевняють: визнають святість усіх церков. І просять: в жодному разі не перехрещувати дитину та не перевінчуватися.Однак, переважна більшість українців, яких опитала студія "Сніданку" не будуть перевінчуватися чи перехрещуватися. Утім, усі нові таїнства відтепер проводитимуть у лише відродженій православній церкві України."Самі, на жаль, хрестилися в Московського патріархату, бо це було дуже давно. Ну а зараз ходимо ось в Українську православну церкву. З дітками. Похрестилися, помолилися", – розповідають віряни.Натомість, у самій Українській православній церкві запевняють: визнають святість усіх церков. І просять: в жодному разі не перехрещувати дитину та не перевінчуватися."Хоча були випадки, коли дитину хрестили в Київському патріархаті, а в Московського патріархаті казали: це таїнство є не дійсним, давайте перехрещувати. І це неправильна позиція. І це якраз є гріховно, коли перехрещували", – розповідає клірик трапезного храму Софії КиївськоїЗа його словами, чутки про необхідність перехрещення чи перевінчання поширюють із Росії. Ті, хто не зацікавлений у незалежності української церкви."Я можу порівняти також з тими заявами, що от зараз будуть переходити парафії, буде пролиття крові, будуть заставляти людей силою. Ледь не під дулами автоматів переходити. Знову ж таки, це говорять тільки ті люди, ті сили, ті журналісти, які відстоюють інтереси російської церкви. Для нас краще, щоб перехід був вільний і мирний", – запевняє священик.

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