На Волині в страшній аварії загинув 20-річний водій





9 січня ввечері на автодорозі, сполученням «Шацьк-Піща-Пулемець», поблизу села Ростань Шацького району автомобіль «Audi A6» з’їхав у кювет та врізався у дерево, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Водій транспортного засобу помер. За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.



За кермом автомобіля перебував 20-річний житель цього ж району. Від отриманих травм він помер у машині швидкої медичної допомоги.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

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