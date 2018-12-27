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На Волині в страшній аварії загинув 20-річний водій

На Волині в страшній аварії загинув 20-річний водій
У Шацькому районі в автопригоді загинув водій.

9 січня ввечері на автодорозі, сполученням «Шацьк-Піща-Пулемець», поблизу села Ростань Шацького району автомобіль «Audi A6» з’їхав у кювет та врізався у дерево, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Водій транспортного засобу помер. За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

За кермом автомобіля перебував 20-річний житель цього ж району. Від отриманих травм він помер у машині швидкої медичної допомоги.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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