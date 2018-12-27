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На Волині легковик зіткнувся з фурою: є постраждалі. ФОТО

На Волині легковик зіткнувся з фурою: є постраждалі. ФОТО
Поблизу села Нові Червища Камінь-Каширського району вантажівка зіткнулась з легковиком. Внаслідок аварії постраждали водій та пасажир легковика.

ДТП трапилась 9 січня, зазначили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Зазначають, що зіткнулися вантажівка DAF та легковик Citroen.

У ДТП травмувалися 30-річний водій та 36-річний пасажир легковика. Їх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.
На Волині легковик зіткнувся з фурою: є постраждалі. ФОТО
На Волині легковик зіткнувся з фурою: є постраждалі. ФОТО
На Волині легковик зіткнувся з фурою: є постраждалі. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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