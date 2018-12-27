На Волині легковик зіткнувся з фурою: є постраждалі. ФОТО





ДТП трапилась 9 січня, зазначили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Зазначають, що зіткнулися вантажівка DAF та легковик Citroen.



У ДТП травмувалися 30-річний водій та 36-річний пасажир легковика. Їх госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.



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