Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждала жінка





Пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, але після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилася, - інформує ГУНП у Волинській області.



За даним фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудові розслідування тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Володимирській під колеса Land Rover потрапила 69-річна місцева жителька.Пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, але після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилася, - інформує ГУНП у Волинській області.За даним фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.Досудові розслідування тривають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію