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Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждала жінка

Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждала жінка
У Луцьку на вулиці Володимирській під колеса Land Rover потрапила 69-річна місцева жителька.

Пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, але після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилася, - інформує ГУНП у Волинській області.

За даним фактом ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування тривають.


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Теги: аварія, Луцьк, пенсіонерка
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