Топ найбільш гострих цитат «Протилежного погляду LIVE» у 2018 році





Про це пише



Кожен ефір є палким та багатим на «гаряче слівце». Ці вислови продовжують своє існування поза межами студії, стають приводом для обговорення громадськістю та навіть цитатами політиків та громадських діячів. Отож, ми вирішили виокремити ТОП-10 найбільш гострих цитат 2018 року.



1. Ірина Фаріон, мовознавець, політичний діяч про українців, які не володіють державною мовою:







"Вони живуть на нашій землі святій, їдять наш хліб і, виявляється, вони дотепер не можуть вивчити нашої мови... Що поганого, коли змушує закон? У нас є закон, а закон люди не виконуть. Карати треба – тоді все буде прекрасно".



2. Тарас Яковлев, голова Луцької райдержадміністрації про приєднання навколишніх громад до Луцька:







"На сьогодні так сталось, що Луцьк настільки «закошмарив» ці села, що вони ще років десять не захочуть об’єднуватись".



3. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл про Марш рівності:







"Якщо говорити про ставлення до таких дійств, то чому маршем пройшли? Що вони хочуть заявити? Сьогодні в нас ніхто не контролює, хто з ким спить. Чому має бути перевага одній категорії людей з якимись певними уподобаннями і це вважати домінуючим у суспільстві? Хай суспільство визначається, як воно має на це реагувати".



4. Андрій Покровський, інвестор, депутат Луцької міської ради про залучення інвесторів у Луцьк:







"Роботи з бізнес-інвесторами, на жаль, я не можу відзначити з боку луцької міської влади. На жаль, влада поводить себе незрозуміло. Я неодноразово говорив, що влада не використовує належним чином інструменти, які має. Сподіваюся, що після сьогоднішнього форуму луцька міська влада зрозуміє, що, якщо за інвестором не ходити, не перепрошувати, не комунікувати відкрито, створювати всі умови, то інвестор не буде стукатися в двері та просити. Тому тут є двояке питання. Одне діло, коли залучаються кошти в міську інфраструктуру зі сторони міжнародних організацій, а інша справа, коли міська влада працює з приватним інвестором. Тут є недопрацювання".



5. Денис П'ятигорець, радник голови Волинської ОДА про розвиток Луцька:







"Знаєте, мені не хочеться коментувати, для чого це робиться. Мені хочеться сказати словами класика Михайла Жванецького: "Красти треба з прибутку, а не зі збитку". Тобто ситуація, коли влада душить бізнес, вона абсолютно алогічна. Влада мусить все робити для розвитку бізнесу. Що таке бізнес? Це податки. Що таке податки – це бюджет. Чим краще працює бізнес, тим більше податків, тим більше робочих місць, тим менше невдоволення людей, тим менша криміногенна ситуація і так далі. Це механізм, який працює у всьому цивілізованому світі".



6. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл про різницю між Київським та Московським Патріархатами:







"От між нами йде боротьба. Ми переконуємо людей, що свій патріарх повинен бути в Києві, вони переконують людей, що ні – треба кланятися далі Москві. От і вся різниця. В інших питаннях в нас різниці немає. Різниця між Київським і так званим Московським Патріархатами лежить не в релігійній, а в політичній площині».



7. Сергій Мельничук, засновник батальйону "Айдар" про українську пропаганду:







"Наша пропагандистська машина (хоча це насправді не машина, а самокат) працює на оцінку -1. Навіть нуль не можу поставити. Її немає. Вона працює лише на одну людину. Все інше – це лише назва. Якби машина правильно працювала, то людям за чотири роки війни вже встановили би правильне мислення. І в тих людей, які ходять на акції (типу проросійського руху "Бессмертный полк"), все перевернулося".



8. Ірина Фаріон, мовознавець, екс-нардеп про російськомовних українців:







"Оці російськомовні українці – це найбільша проблема України. Це відступники, це зрадники, це ренегати, це люди, батьки яких були замордовані, очевидно. Це батьки тих людей їм поламали хребти. То випростуйте свої хребти! А хто вам сьогодні заважає вивчити українську мову? Ваша тупість? Ваш примітивізм? Ваш комформізм?"



9. Ірина Геращенко, голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції про "антибандерівський закон":







"Ніхто не має права переписувати українську історію. Ніхто не має права трактувати українську історію взагалі в неправдивий спосіб. І очевидно, що не існує ніякої "бандерівської ідеології", є Герої України, які боролися за наш суверенітет, незалежність України в тих важких умовах... Бандера боровся за ідею українства так, як він це бачив".



10. Алла Надточій, депутат Луцької міської ради про очільника управління освіти міста Луцька:







"Ось саме такі ігри і підказують громадам, які навколо нас, що з нами дуже важко працювати, з такими очільниками. Навіть я сиджу і не знаю, які знайти слова. Адже я була свідком та учасником тієї комісії. Не підтримувала цей дивний проект рішення, і ми говорили про те, що жодна рада в Україні не дозволить собі такого приймати, як ми".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відверті, емоційні, а іноді і провокативні фрази з тієї чи іншої теми щоразу лунають у студії головного на Волині ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE".Про це пише Конкурент Кожен ефір є палким та багатим на «гаряче слівце». Ці вислови продовжують своє існування поза межами студії, стають приводом для обговорення громадськістю та навіть цитатами політиків та громадських діячів. Отож, ми вирішили виокремити ТОП-10 найбільш гострих цитат 2018 року."Вони живуть на нашій землі святій, їдять наш хліб і, виявляється, вони дотепер не можуть вивчити нашої мови... Що поганого, коли змушує закон? У нас є закон, а закон люди не виконуть. Карати треба – тоді все буде прекрасно"."На сьогодні так сталось, що Луцьк настільки «закошмарив» ці села, що вони ще років десять не захочуть об’єднуватись"."Якщо говорити про ставлення до таких дійств, то чому маршем пройшли? Що вони хочуть заявити? Сьогодні в нас ніхто не контролює, хто з ким спить. Чому має бути перевага одній категорії людей з якимись певними уподобаннями і це вважати домінуючим у суспільстві? Хай суспільство визначається, як воно має на це реагувати"."Роботи з бізнес-інвесторами, на жаль, я не можу відзначити з боку луцької міської влади. На жаль, влада поводить себе незрозуміло. Я неодноразово говорив, що влада не використовує належним чином інструменти, які має. Сподіваюся, що після сьогоднішнього форуму луцька міська влада зрозуміє, що, якщо за інвестором не ходити, не перепрошувати, не комунікувати відкрито, створювати всі умови, то інвестор не буде стукатися в двері та просити. Тому тут є двояке питання. Одне діло, коли залучаються кошти в міську інфраструктуру зі сторони міжнародних організацій, а інша справа, коли міська влада працює з приватним інвестором. Тут є недопрацювання"."Знаєте, мені не хочеться коментувати, для чого це робиться. Мені хочеться сказати словами класика Михайла Жванецького: "Красти треба з прибутку, а не зі збитку". Тобто ситуація, коли влада душить бізнес, вона абсолютно алогічна. Влада мусить все робити для розвитку бізнесу. Що таке бізнес? Це податки. Що таке податки – це бюджет. Чим краще працює бізнес, тим більше податків, тим більше робочих місць, тим менше невдоволення людей, тим менша криміногенна ситуація і так далі. Це механізм, який працює у всьому цивілізованому світі"."От між нами йде боротьба. Ми переконуємо людей, що свій патріарх повинен бути в Києві, вони переконують людей, що ні – треба кланятися далі Москві. От і вся різниця. В інших питаннях в нас різниці немає. Різниця між Київським і так званим Московським Патріархатами лежить не в релігійній, а в політичній площині»."Наша пропагандистська машина (хоча це насправді не машина, а самокат) працює на оцінку -1. Навіть нуль не можу поставити. Її немає. Вона працює лише на одну людину. Все інше – це лише назва. Якби машина правильно працювала, то людям за чотири роки війни вже встановили би правильне мислення. І в тих людей, які ходять на акції (типу проросійського руху "Бессмертный полк"), все перевернулося"."Оці російськомовні українці – це найбільша проблема України. Це відступники, це зрадники, це ренегати, це люди, батьки яких були замордовані, очевидно. Це батьки тих людей їм поламали хребти. То випростуйте свої хребти! А хто вам сьогодні заважає вивчити українську мову? Ваша тупість? Ваш примітивізм? Ваш комформізм?""Ніхто не має права переписувати українську історію. Ніхто не має права трактувати українську історію взагалі в неправдивий спосіб. І очевидно, що не існує ніякої "бандерівської ідеології", є Герої України, які боролися за наш суверенітет, незалежність України в тих важких умовах... Бандера боровся за ідею українства так, як він це бачив"."Ось саме такі ігри і підказують громадам, які навколо нас, що з нами дуже важко працювати, з такими очільниками. Навіть я сиджу і не знаю, які знайти слова. Адже я була свідком та учасником тієї комісії. Не підтримувала цей дивний проект рішення, і ми говорили про те, що жодна рада в Україні не дозволить собі такого приймати, як ми".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію