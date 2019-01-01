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Смугастий носоріг від «Променя» гулятиме містом*

Смугастий носоріг від «Променя» гулятиме містом*
Познайомитися особисто зі Смугастим? Так, а саме 14 січня носоріг гулятиме містом, аби подарувати людям ще більше радості та крутих емоцій!

Ти маєш круту можливість зустріти його у центрі міста біля ялинок, або ж на площі РЦ «Промінь» з 16:00 до 18:00, та зіграти у супер лотерею!

Усе просто:
1) знайди носорога, отримай від нього листівку;
2) обміняй її на касах у ДРК «Смугастий носоріг» та отримай різноманітні та цікаві подарунки! Все залежить від того який номер у лотереї ти витягнеш, але помічники Смугастого переконані, що від даруночків ти будеш у захваті.

Ми завжди тебе чекатимемо за адресою: просп. Президента Грушевського, 2

Тел. +380 (66) 755 07 57
Смугастий носоріг від «Променя» гулятиме містом*
Смугастий носоріг від «Променя» гулятиме містом*
Смугастий носоріг від «Променя» гулятиме містом*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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