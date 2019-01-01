Смугастий носоріг від «Променя» гулятиме містом*
Сьогодні, 13:08
Познайомитися особисто зі Смугастим? Так, а саме 14 січня носоріг гулятиме містом, аби подарувати людям ще більше радості та крутих емоцій!
Ти маєш круту можливість зустріти його у центрі міста біля ялинок, або ж на площі РЦ «Промінь» з 16:00 до 18:00, та зіграти у супер лотерею!
Усе просто:
1) знайди носорога, отримай від нього листівку;
2) обміняй її на касах у ДРК «Смугастий носоріг» та отримай різноманітні та цікаві подарунки! Все залежить від того який номер у лотереї ти витягнеш, але помічники Смугастого переконані, що від даруночків ти будеш у захваті.
Ми завжди тебе чекатимемо за адресою: просп. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57
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Ти маєш круту можливість зустріти його у центрі міста біля ялинок, або ж на площі РЦ «Промінь» з 16:00 до 18:00, та зіграти у супер лотерею!
Усе просто:
1) знайди носорога, отримай від нього листівку;
2) обміняй її на касах у ДРК «Смугастий носоріг» та отримай різноманітні та цікаві подарунки! Все залежить від того який номер у лотереї ти витягнеш, але помічники Смугастого переконані, що від даруночків ти будеш у захваті.
Ми завжди тебе чекатимемо за адресою: просп. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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