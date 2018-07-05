Петро Порошенко приїхав у Рівне

Петро Порошенко.



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Тут 10 січня у Свято-Покровському соборі міста Рівне відбувається подячний молебень за участі Президента України Петра Порошенка.



На заході також присутній патріарх Філарет, міський голова Рівного Володимир Хомко, голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук та голова облдержадміністрації Олексій Муляренко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Рівного завітав Президент УкраїниПро це пише Rivne media Тут 10 січня у Свято-Покровському соборі міста Рівне відбувається подячний молебень за участі Президента України Петра Порошенка.На заході також присутній патріарх, міський голова Рівного, голова Рівненської обласної радита голова облдержадміністрації

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