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Петро Порошенко приїхав у Рівне

Петро Порошенко приїхав у Рівне
До Рівного завітав Президент України Петро Порошенко.

Про це пише Rivne media.

Тут 10 січня у Свято-Покровському соборі міста Рівне відбувається подячний молебень за участі Президента України Петра Порошенка.

На заході також присутній патріарх Філарет, міський голова Рівного Володимир Хомко, голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук та голова облдержадміністрації Олексій Муляренко.

Петро Порошенко приїхав у Рівне
Петро Порошенко приїхав у Рівне

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Теги: Петро Порошенко, візит
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