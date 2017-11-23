На Одещині чоловік задушив дружину і доньку

У місті Біляївка на Одещині 37-річний чоловік задушив свою 43-річну дружину та 10-річну доньку, а після цього наклав на себе руки.Про це інформує Біляївський відділ поліції в Одеській області."Попередньо встановлено, що 37-річний чоловік задушив свою 43-річну дружину та доньку, після чого наклав на себе руки. Зараз на місці працюють поліцейські місцевого відділу поліції, співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області, співробітники слідчого управління, експерти та кінологи", - йдеться в повідомленні.Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.