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На Одещині чоловік задушив дружину і доньку

На Одещині чоловік задушив дружину і доньку
У місті Біляївка на Одещині 37-річний чоловік задушив свою 43-річну дружину та 10-річну доньку, а після цього наклав на себе руки.

Про це інформує Біляївський відділ поліції в Одеській області.

"Попередньо встановлено, що 37-річний чоловік задушив свою 43-річну дружину та доньку, після чого наклав на себе руки. Зараз на місці працюють поліцейські місцевого відділу поліції, співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області, співробітники слідчого управління, експерти та кінологи", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Теги: вбивство, Одещина
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