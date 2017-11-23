На Одещині чоловік задушив дружину і доньку
Сьогодні, 12:36
У місті Біляївка на Одещині 37-річний чоловік задушив свою 43-річну дружину та 10-річну доньку, а після цього наклав на себе руки.
Про це інформує Біляївський відділ поліції в Одеській області.
"Попередньо встановлено, що 37-річний чоловік задушив свою 43-річну дружину та доньку, після чого наклав на себе руки. Зараз на місці працюють поліцейські місцевого відділу поліції, співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області, співробітники слідчого управління, експерти та кінологи", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Про це інформує Біляївський відділ поліції в Одеській області.
"Попередньо встановлено, що 37-річний чоловік задушив свою 43-річну дружину та доньку, після чого наклав на себе руки. Зараз на місці працюють поліцейські місцевого відділу поліції, співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області, співробітники слідчого управління, експерти та кінологи", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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