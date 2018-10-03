Печиво в луцькому супермаркеті «обс*рають» пташки, – соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 12:45
У луцькому склад-маркеті "Торба" покупці помітили пташок, що літають у торговому залі.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила Юлія Розанова.
За словами жінки, працівники магазину відмовилися ловити пташку.
"Як ви ставитесь до таких мешканців магазинів? М мене шок. Мало того, що печиво відкрите, то його ще вибачте на слові "обсирають" такі чудові пташечки. На моє зауваження, продавець відповіла: "Ну той що!!!Вони просто літають. Що я зроблю, не ловитиму ж їх". Будьте обережні купляючи щось у магазині Торба!" - йдеться у повідомленні.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила Юлія Розанова.
За словами жінки, працівники магазину відмовилися ловити пташку.
"Як ви ставитесь до таких мешканців магазинів? М мене шок. Мало того, що печиво відкрите, то його ще вибачте на слові "обсирають" такі чудові пташечки. На моє зауваження, продавець відповіла: "Ну той що!!!Вони просто літають. Що я зроблю, не ловитиму ж їх". Будьте обережні купляючи щось у магазині Торба!" - йдеться у повідомленні.
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