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Печиво в луцькому супермаркеті «обс*рають» пташки, – соцмережі. ФОТО

Печиво в луцькому супермаркеті «обс*рають» пташки, – соцмережі. ФОТО
У луцькому склад-маркеті "Торба" покупці помітили пташок, що літають у торговому залі.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила Юлія Розанова.

За словами жінки, працівники магазину відмовилися ловити пташку.

"Як ви ставитесь до таких мешканців магазинів? М мене шок. Мало того, що печиво відкрите, то його ще вибачте на слові "обсирають" такі чудові пташечки. На моє зауваження, продавець відповіла: "Ну той що!!!Вони просто літають. Що я зроблю, не ловитиму ж їх". Будьте обережні купляючи щось у магазині Торба!" - йдеться у повідомленні.
Печиво в луцькому супермаркеті «обс*рають» пташки, – соцмережі. ФОТО
Печиво в луцькому супермаркеті «обс*рають» пташки, – соцмережі. ФОТО


Печиво в луцькому супермаркеті «обс*рають» пташки, – соцмережі. ФОТО

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Теги: їжа, супермаркет
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