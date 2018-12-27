У Луцьку затримали чоловіка, який торгував зброєю. ФОТО

У Луцьку затримали торгівця зброєю.Зазначається, що він систематично збував вогнепальну зброю (пістолети, перероблені під бойові з травматичних) на території України. А затримали його під час чергового відправлення зброї (пістолета Макарова) через одного із поштових операторів до іншої області, - інформує прокуратура Волинської області.За результатами обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено та вилучено токарний станок, заготовки для виготовлення пістолетів, їх окремі частини та набої.Триває досудове розслідування, проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії.Вирішуються питання про повідомлення затриманому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також у незаконному виготовленні й переробці вогнепальної зброї (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України), і питання про обрання йому запобіжного заходу.