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Знущалися, вимагаючи грошей на цигарки: волинян судили через «гоп-стоп» в гуртожитку

Знущалися, вимагаючи грошей на цигарки: волинян судили через «гоп-стоп» в гуртожитку
Іспитовий строк тривалістю у два роки встановив суд двом хлопцям, які у гуртожитку Старовижівського професійного ліцею ходили кімнатами та відбирали гроші у студентів, застосовуючи насилля.

Вирок, винесений днями Ратнівським районним судом, опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Обвинувачені – двоє неповнолітніх, які у травні 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, ходили кімнатами гуртожитку Старовижівського професійного ліцею та вимагали від студентів дати їм гроші на сигарети.

Також обвинувачені чинили психологічний тиск та застосовували фізичну силу до потерпілих.

В одного з них зловмисники відібрали 1 гривню 75 копійок, в іншій кімнаті «розжилися» на 2 гривні та ще 20 гривень відібрали у третього потерпілого. Окрім того, їх обвинувачували у застосуванні фізичного насильства та побитті неповнолітніх потерпілих, яке не було небезпечним для їх здоров’я та життя.

До обставин, що обтяжили покарання обвинувачених, суд відніс вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння.

Проте, зважаючи на те, що вони вперше притягуються до кримінальної відповідальності, а кримінальні правопорушення вчинили у неповнолітньому віці, сув визначив міру покарання у виді іспитового строку тривалістю у два роки.

Хлопці зобов’язанні періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу пробації. А також мають повернути потерпілим викрадені кошти, які були вилучені, як речові докази.


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Теги: суд, студенти, гроші, хуліганство, Волинь
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