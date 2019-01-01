Поліцейський зі знайомими крав пальне з фур та продавав іншим водіям





Про це



"Далекобійники, які зупинялися на ніч на узбіччі доріг "Ульянівка-Миколаїв", "Київ-Одеса" у Миколаївській, Кіровоградській та Одеській областях почали звертатися до поліції із заявами про крадіжки пального з їхніх автомобілів. Під час перевірки інформації з'ясувалося, що до злочинної діяльності причетні співробітники правоохоронних органів", - повідомили у поліції.



Слідчі ГУНП влітку 2018 року розпочали кримінальне провадження, а згодом матеріали були передані за підслідністю до територіального управління ДБР у Миколаєві.



Вказано, що встановили організатора злочинної групи – 29-річний працівник Первомайського відділу миколаївської поліції. Двоє з трьох його спільників – колишні співробітники міліції.



"Дизельне паливо, яке злодії зливали з вантажівок, згодом збували водіям на трасах за ціною нижче ринкової, а прибуток ділили між собою. Встановлено причетність групи до 10 злочинних епізодів", - вказали у поліції.



Правоохоронці затримали усіх учасників викритої групи у порядку ст. 208 КПК України. У результаті проведених санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили речові докази: радіостанцію, помпу для відкачування пального, балаклави, каністри, 370 літрів дизельного палива та два автомобілі, вказали правоохоронці.



Наразі затриманим планується оголошення підозри за ч.5 ст.185 (Крадіжка) ККУ. Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Група осіб з колишніх та діючих правоохоронців на автодорогах трьох областей налагодили схему заробітку, у нічний час викрадаючи дизельне паливо.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України."Далекобійники, які зупинялися на ніч на узбіччі доріг "Ульянівка-Миколаїв", "Київ-Одеса" у Миколаївській, Кіровоградській та Одеській областях почали звертатися до поліції із заявами про крадіжки пального з їхніх автомобілів. Під час перевірки інформації з'ясувалося, що до злочинної діяльності причетні співробітники правоохоронних органів", - повідомили у поліції.Слідчі ГУНП влітку 2018 року розпочали кримінальне провадження, а згодом матеріали були передані за підслідністю до територіального управління ДБР у Миколаєві.Вказано, що встановили організатора злочинної групи – 29-річний працівник Первомайського відділу миколаївської поліції. Двоє з трьох його спільників – колишні співробітники міліції."Дизельне паливо, яке злодії зливали з вантажівок, згодом збували водіям на трасах за ціною нижче ринкової, а прибуток ділили між собою. Встановлено причетність групи до 10 злочинних епізодів", - вказали у поліції.Правоохоронці затримали усіх учасників викритої групи у порядку ст. 208 КПК України. У результаті проведених санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили речові докази: радіостанцію, помпу для відкачування пального, балаклави, каністри, 370 літрів дизельного палива та два автомобілі, вказали правоохоронці.Наразі затриманим планується оголошення підозри за ч.5 ст.185 (Крадіжка) ККУ. Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою.

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