Скільки вихідних матимуть українці у 2019 році





Згідно з проектом рішення, уряд рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій перенести деякі робочі дні цього року через свята, - інформує



У 2019 році уряд рекомендує перенести робочий день з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня.



Таким чином, українці матимуть п'ять вихідних днів підряд - 27-29 квітня з нагоди Великодня та 30 квітня - 1 травня - до Дня праці.



А з нагоди Нового року - чотири дні підряд.



Уряд рекомендує перенести робочі дня понеділка 30 грудня і вівторка 31 грудня - на суботи 21 і 28 грудня.



У пояснювальній записці до рішення йдеться, що робота "в суміжні зі святковими робочі дні, як правило, є малоефективною і не сприяє раціональному використанню робочого часу", а інколи може призвести й до травм.



Всього у 2019 році українці матимуть декілька періодів святкувань:



- Три дні на Міжнародний жіночий день (8-10 березня)

-П'ять днів на Великдень, який плавно перейде у травневі свята (27-29 квітня, 30 квітня - 1 травня)

- Один день до Дня перемоги (9 травня)

- Три дні на Трійцю (15-17 червня)

- Три дні на День Конституції (28-30 червня)

- Три дні на День незалежності (24-26 серпня)

- Три дні на День захисника України (12-14 жовтня)

- Один день на Різдво за західним календарем (25 грудня)

- Чотири дні на Новий рік (29 грудня - 1 січня).

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