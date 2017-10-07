Пішов з життя волинський професор

Помер викладач СНУ ім. Лесі Українки9 січня на 61 році життя не стало нашого завідувача кафедри прикладної математики та інформатики, професора Михайлюка Віктора Олексійовича, - повідомили на офіційному сайті вишу.Віктор Михайлюк з 1987 року працював у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки. Спочатку – завідувачем лабораторіями кафедри математики, потім – старшим викладачем, доцентом кафедри прикладної математики, завідувачем кафедри прикладної математики та інформатики.У 2014 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук, у 2018 році отримав атестат професора."Передчасна смерть Віктора Олексійовича – велика втрата для рідних і близьких, для колег і студентів. Він назавжди залишиться в пам’яті як талановитий вчений і добра, відкрита людина.Колектив кафедри прикладної математики та інформатики, працівники вишу та факультету інформаційних систем, фізики та математики глибоко сумують з приводу передчасної смерті Віктора Олексійовича і висловлюють щирі співчуття, слова підтримки рідним та близьким.Світла пам’ять про Віктора Олексійовича залишиться у серцях тих, хто його знав", - йдеться у повідомленні.