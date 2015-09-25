У секс-бізнесі на Тернопільщині засвітилися повії з Волині

Серед чотирнадцяти осіб, причетних до надання сексуальних послуг, яких викрили оперативники Тернополя, були дівчата з Волині.Впродовж десяти місяців оперативники відстежували діяльність підозрюваних, які організували бізнес з надання секс-послуг на території краю, - повідомили у прес-службі Тернопільської поліції.За словами, справу започаткувала двадцятидев'ятирічна уродженка Дніпра. Жінка, працюючи впродовж кількох років адміністратором на заході України, мала чимало знайомих серед дівчат легкої поведінки. Тому й вирішила змінити спосіб заробляння грошей.Співпрацювати з сутенеркою погодилося 9 повій з Одеси, Волині, Херсону, Києва та Дніпра. Найняла жінка двох водіїв з Тернополя та двох адміністраторів з Дніпропетровської області. Останні працювали вахтовим методом.Вони приймали замовлення по телефону чи через інтернет та скеровували до клієнтів дівчат. Уже покупці самі на місці зустрічі обирали ту, з якою бажали провести час.Година послуг дівчат вартувала 1000-1500 гривень. Заробіток ділили 50 на 50. П'ятдесят відсотків йшло повіям, решта - отримували посередники. Адміністратори мали по 300 гривень за замовлення, а водії 200-300 за виїзд.Із клієнтами дівчата зустрічалися за межами власного житла - у саунах, готелях, приватних будинках. На добу вони встигали обслуговувати від п'яти до десяти чоловіків.Поліцейські здійснили кілька оперативних закупок сексуальних послуг і лише після цього правоохоронці відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми разом з слідчим управлінням та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури прийшли до дівчат та організатора з санкціонованими обшуками.Під час спецоперації у сутенерки вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, записники та банківські картки."Відповідно до своїх діянь за статтею 303 ККУ, сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, відповідатиме п'ятеро осіб - організатор, водії та адміністратори. Триває слідство", - йдеться у повідомленні.