У волинському лісі орудував браконьєр. ФОТО
Сьогодні, 15:25
У лісі поблизу села Ворчин браконьєр поставив 8 незаконних петель, які заборонені у мисливстві.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Володимир-Волинської райради Павло Карпюк.
Зазначимо, що випадок трапився у четвер, 10 січня.
«Ну що – не шановані браконьєри!
Сьогодні зняли у ворчинському лісі вісім петель, які буквально приблизно годину тому поставив чоловік з наплічником. В ті петлі які поставив той чолов’яга попадають не тільки дикі звірі, а й свійські собаки і тд.. звісно вони там гинуть», – йдеться у дописі.
Павло Карпюк зазначив, що якщо браконьєр «попадеться», то будуть розбиратися без правоохоронних органів.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Володимир-Волинської райради Павло Карпюк.
Зазначимо, що випадок трапився у четвер, 10 січня.
«Ну що – не шановані браконьєри!
Сьогодні зняли у ворчинському лісі вісім петель, які буквально приблизно годину тому поставив чоловік з наплічником. В ті петлі які поставив той чолов’яга попадають не тільки дикі звірі, а й свійські собаки і тд.. звісно вони там гинуть», – йдеться у дописі.
Павло Карпюк зазначив, що якщо браконьєр «попадеться», то будуть розбиратися без правоохоронних органів.
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