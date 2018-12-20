У волинському лісі орудував браконьєр. ФОТО

У лісі поблизу села Ворчин браконьєр поставив 8 незаконних петель, які заборонені у мисливстві.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Володимир-Волинської райрадиЗазначимо, що випадок трапився у четвер, 10 січня.«Ну що – не шановані браконьєри!Сьогодні зняли у ворчинському лісі вісім петель, які буквально приблизно годину тому поставив чоловік з наплічником. В ті петлі які поставив той чолов’яга попадають не тільки дикі звірі, а й свійські собаки і тд.. звісно вони там гинуть», – йдеться у дописі.Павло Карпюк зазначив, що якщо браконьєр «попадеться», то будуть розбиратися без правоохоронних органів.