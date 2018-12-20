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У волинському лісі орудував браконьєр. ФОТО

У волинському лісі орудував браконьєр. ФОТО
У лісі поблизу села Ворчин браконьєр поставив 8 незаконних петель, які заборонені у мисливстві.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Володимир-Волинської райради Павло Карпюк.

Зазначимо, що випадок трапився у четвер, 10 січня.

«Ну що – не шановані браконьєри!

Сьогодні зняли у ворчинському лісі вісім петель, які буквально приблизно годину тому поставив чоловік з наплічником. В ті петлі які поставив той чолов’яга попадають не тільки дикі звірі, а й свійські собаки і тд.. звісно вони там гинуть», – йдеться у дописі.

Павло Карпюк зазначив, що якщо браконьєр «попадеться», то будуть розбиратися без правоохоронних органів.
У волинському лісі орудував браконьєр. ФОТО
У волинському лісі орудував браконьєр. ФОТО
У волинському лісі орудував браконьєр. ФОТО
У волинському лісі орудував браконьєр. ФОТО
У волинському лісі орудував браконьєр. ФОТО
У волинському лісі орудував браконьєр. ФОТО

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Теги: браконьєр, Волинь, Ворчин
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