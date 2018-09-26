На Волині дитині-сироті подарували квартиру

Волинянин Володимир Колкутін, який має статус дитини-сироти, отримав ключі від двокімнатної квартири у Локачах.Ключі вручили голова райдержадміністраціїта Дорогиничівський сільський голова, – повідомили у прес-службі Локачинської РДА.На купівлю цієї квартири спрямували 200 тисяч гривень: 100 тисяч – з обласного бюджету, 50 тисяч – з районного та 50 тисяч – з бюджету Дорогиничівської сільської ради, на території якої у селі П’ятикори, Володимир проживає вже більше 10 років у прийомній родині Торчинських.Прийомна сім’ята– це перша сім’я у районі, яка взяла до себе на виховання дитину, позбавлену батьківської опіки та піклування. Родина дала можливість хлопцеві успішно закінчити П’ятикорівську школу, продовжити навчання у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою та обрати свій шлях у житті – Володимир навчається у Львівській національній академії сухопутних військ ім. П.Сагайдачного.Вітаючи Володимира та його родину з такою важливою подією у житті, Віктор Дудечко побажав, щоб дух Різдва завжди панував в їхній оселі, а прийомним батькам поверталось сторицею та любов, турбота, яку вони віддали хлопцеві.«Я радий, що попри всі негаразди, військові дії, важку економічну ситуацію, держава не забуває про найменш захищених своїх громадян, які тільки розпочинають свій життєвий шлях. Сподіваюсь, що такий різдвяний подарунок буде хорошою опорою для майбутнього», – зазначив голова Локачинської РДА.