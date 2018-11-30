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На Водохреще у Луцьку влаштують фестиваль колядок

На Водохреще у Луцьку влаштують фестиваль колядок
19 січня у Луцьку відбудеться фестиваль “Різдвяні піснеспіви”.

Про це повідомили у департаменті культури Луцькради.

19 січня у Луцьку відбудеться традиційний фестиваль «Різдвяні піснеспіви».

Впродовж дня у Палаці культури міста Луцька звучатимуть колядки, щедрівки, православна хорова музика, інші твори різдвяної тематики.

Початок о 12 год. Вхід вільний.

На Водохреще у Луцьку влаштують фестиваль колядок

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Теги: фестиваль, Різдво, Луцьк
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