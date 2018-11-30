На Водохреще у Луцьку влаштують фестиваль колядок





Про це повідомили у департаменті культури Луцькради.



19 січня у Луцьку відбудеться традиційний фестиваль «Різдвяні піснеспіви».



Впродовж дня у Палаці культури міста Луцька звучатимуть колядки, щедрівки, православна хорова музика, інші твори різдвяної тематики.



Початок о 12 год. Вхід вільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 січня у Луцьку відбудеться фестиваль “Різдвяні піснеспіви”.Про це повідомили у департаменті культури Луцькради.19 січня у Луцьку відбудеться традиційний фестиваль «Різдвяні піснеспіви».Впродовж дня у Палаці культури міста Луцька звучатимуть колядки, щедрівки, православна хорова музика, інші твори різдвяної тематики.Початок о 12 год. Вхід вільний.

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