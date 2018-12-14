Аварія поблизу Луцька: вантажівка зіткнулась з легковиком





Про це ІА



Як зазначили у прес-службі волинської поліції, повідомлення про аварію надійшло 10 січня близько 10 години на лінію «102».



Зазначається, у селі Липини на вулиці Окружній зіткнулися вантажівка «ГАЗ» та легковик. Внаслідок ДТП вантажівка вилетіла на узбіччя дороги та перекинулась на бік.



На щастя, в аварії ніхто не постраждав. За фактом ДТП проводиться перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю вантажівки та легковика сталася в Липинах поблизу гіпермаркету «Епіцентр».Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.Як зазначили у прес-службі волинської поліції, повідомлення про аварію надійшло 10 січня близько 10 години на лінію «102».Зазначається, у селі Липини на вулиці Окружній зіткнулися вантажівка «ГАЗ» та легковик. Внаслідок ДТП вантажівка вилетіла на узбіччя дороги та перекинулась на бік.На щастя, в аварії ніхто не постраждав. За фактом ДТП проводиться перевірка.

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