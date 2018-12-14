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Аварія поблизу Луцька: вантажівка зіткнулась з легковиком

Аварія поблизу Луцька: вантажівка зіткнулась з легковиком
ДТП за участю вантажівки та легковика сталася в Липинах поблизу гіпермаркету «Епіцентр».

Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.

Як зазначили у прес-службі волинської поліції, повідомлення про аварію надійшло 10 січня близько 10 години на лінію «102».

Зазначається, у селі Липини на вулиці Окружній зіткнулися вантажівка «ГАЗ» та легковик. Внаслідок ДТП вантажівка вилетіла на узбіччя дороги та перекинулась на бік.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. За фактом ДТП проводиться перевірка.

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Теги: аварія, Липини
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