Аварія поблизу Луцька: вантажівка зіткнулась з легковиком
Сьогодні, 16:32
ДТП за участю вантажівки та легковика сталася в Липинах поблизу гіпермаркету «Епіцентр».
Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначили у прес-службі волинської поліції, повідомлення про аварію надійшло 10 січня близько 10 години на лінію «102».
Зазначається, у селі Липини на вулиці Окружній зіткнулися вантажівка «ГАЗ» та легковик. Внаслідок ДТП вантажівка вилетіла на узбіччя дороги та перекинулась на бік.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. За фактом ДТП проводиться перевірка.
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Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначили у прес-службі волинської поліції, повідомлення про аварію надійшло 10 січня близько 10 години на лінію «102».
Зазначається, у селі Липини на вулиці Окружній зіткнулися вантажівка «ГАЗ» та легковик. Внаслідок ДТП вантажівка вилетіла на узбіччя дороги та перекинулась на бік.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав. За фактом ДТП проводиться перевірка.
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