У селі під Луцьком встановили вуличне освітлення
Сьогодні, 18:02
У селі Промінь Луцького району встановили вуличні ліхтарі.
Про це повідомили на сайті Боратинської сільради.
Відтепер ліхтарі освітлюють вулиці Перемоги, Ветеранів, Лугова, Миру, Набережна, Суворова.
Варто зазначити, що сучасні енергоощадні технології, які використовувалися при встановленні вуличного освітлення, дозволять заощадити витрати на електроенергію.
Але, як повідомили у прес-службі, першочерговим завданням було підвищення рівня безпеки та комфорту для мешканців села.
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Про це повідомили на сайті Боратинської сільради.
Відтепер ліхтарі освітлюють вулиці Перемоги, Ветеранів, Лугова, Миру, Набережна, Суворова.
Варто зазначити, що сучасні енергоощадні технології, які використовувалися при встановленні вуличного освітлення, дозволять заощадити витрати на електроенергію.
Але, як повідомили у прес-службі, першочерговим завданням було підвищення рівня безпеки та комфорту для мешканців села.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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