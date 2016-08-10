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На Полтавщині банда грабувала пенсіонерів

На Полтавщині банда грабувала пенсіонерів
У Полтавській області затримали злочинців, яких підозрюють у скоєнні розбійних нападів на літніх людей.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Полтавської області.

"За процесуального керівництва Миргородської місцевої прокуратури викрито групу осіб, які скоїли грабежі та розбійні напади на жителів Миргородського, Великобагачанського та Новосанжарського районів Полтавської області", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в листопаді та в грудні минулого року троє осіб, маючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, скоїли грабежі та розбійний напад на людей похилого віку. Завдаючи потерпілим тілесні ушкодження, зловмисники заволоділи їхнім майном загалом на 60 тисяч грн.

Двох осіб встановили та затримали, повідомили у прокуратурі. Зараз правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до цих злочинів.

"За процесуального керівництва прокуратури затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у житло), та ч. 3 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням у житло) КК України", – зазначили у відомстві.

Суд взяв підозрюваних під варту. Нині досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють причетність цих осіб до вчинення аналогічних злочинів в Полтавській області.

Як уточнюється, підозрюваним загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

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Теги: грабіж, гроші, пенсіонер, поліція, банда
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