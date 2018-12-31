Волинянин, який робить унікальні ікони з сірників, поділився секретами виготовлення. ВІДЕО

Юрій Семенюк із селища Люблинець Ковельського району на Волині виготовляє ікони із сірників. Одна із них – розп'яття Ісуса Христа – навіть увійшла до Національного реєстру рекордів України.



Над іконою з образом Георгія Переможця чоловік працював 10 місяців. У роботі використав майже 170 тисяч сірників, частина з яких розфарбована у 25 кольорів, - йдеться у сюжеті



"Моя схема розписана на комп'ютері, є програма спеціальна. Вона на листках форматі А4", - розповідає Юрій.



Перш ніж приступити до роботи, майстер замочує сірники і змиває сірку. Кожен сірничок фарбує у потрібний колір і складає у цілісну картини. Юрій каже, що основу ікони з'єднував, не використовуючи ні клею, ні цвяхів.



Свою роботу чоловік планує подарувати місцевій церкві.



Деталі – у відео:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із селища Люблинець Ковельського району на Волині виготовляє ікони із сірників. Одна із них – розп'яття Ісуса Христа – навіть увійшла до Національного реєстру рекордів України.Над іконою з образом Георгія Переможця чоловік працював 10 місяців. У роботі використав майже 170 тисяч сірників, частина з яких розфарбована у 25 кольорів, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині "Моя схема розписана на комп'ютері, є програма спеціальна. Вона на листках форматі А4", - розповідає Юрій.Перш ніж приступити до роботи, майстер замочує сірники і змиває сірку. Кожен сірничок фарбує у потрібний колір і складає у цілісну картини. Юрій каже, що основу ікони з'єднував, не використовуючи ні клею, ні цвяхів.Свою роботу чоловік планує подарувати місцевій церкві.Деталі – у відео:

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