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Волинянин, який робить унікальні ікони з сірників, поділився секретами виготовлення. ВІДЕО

Волинянин, який робить унікальні ікони з сірників, поділився секретами виготовлення. ВІДЕО
Юрій Семенюк із селища Люблинець Ковельського району на Волині виготовляє ікони із сірників. Одна із них – розп'яття Ісуса Христа – навіть увійшла до Національного реєстру рекордів України.

Над іконою з образом Георгія Переможця чоловік працював 10 місяців. У роботі використав майже 170 тисяч сірників, частина з яких розфарбована у 25 кольорів, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

"Моя схема розписана на комп'ютері, є програма спеціальна. Вона на листках форматі А4", - розповідає Юрій.

Перш ніж приступити до роботи, майстер замочує сірники і змиває сірку. Кожен сірничок фарбує у потрібний колір і складає у цілісну картини. Юрій каже, що основу ікони з'єднував, не використовуючи ні клею, ні цвяхів.

Свою роботу чоловік планує подарувати місцевій церкві.

Деталі – у відео:


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Теги: ікони, сірники, Юрій Семенюк, Волинь
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