вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі релігійні громади міста колядували на одній сцені. ФОТО

У Ковелі релігійні громади міста колядували на одній сцені. ФОТО
Цьогоріч в Народному домі «Просвіта» зібралося чимало ковельчан, аби послухати виступи хорів релігійних громад Православної Церкви України та парафії Миколая Чарнецького Української греко-каталоцької церкви.

Вихованці недільної школи Благовіщенського собору представили глядачам «Різдвяний вертеп», - повідомили у ковельській мерії.

Ведуча Наталія Гончар запрошувала на сцену колядників.

Колядки, щедрівки лунали в цей день особливо урочисто. Вражала їх різноманітність, радувало розмаїття мелодій і щирих віншувань.

Усі, хто прийшов у «Просвіту», мали змогу почути також виступи хорів церков Преображення Господнього, Різдва Івана Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла, святого Рівноапостольного Володимира Великого, Благовіщенського собору,

З Різдвом усіх привітав декан Ковельського деканату Православної Церкви України Василь Мичко. На завершення присутні всі разом виконали колядку “Нова радість стала”.

У Ковелі релігійні громади міста колядували на одній сцені. ФОТО
У Ковелі релігійні громади міста колядували на одній сцені. ФОТО
У Ковелі релігійні громади міста колядували на одній сцені. ФОТО
У Ковелі релігійні громади міста колядували на одній сцені. ФОТО
У Ковелі релігійні громади міста колядували на одній сцені. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, Різдво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 січня
Сьогодні, 19:00
У Ковелі релігійні громади міста колядували на одній сцені. ФОТО
Сьогодні, 18:45
У «Промені» відбудеться розважальна програма «Щедрик»*
Сьогодні, 18:32
Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тисяч євро
Сьогодні, 18:26
Схожі новини
До свят у Ковелі влаштують різдвяні ярмарки До свят у Ковелі влаштують різдвяні ярмарки
10 грудень, 2018, 11:15
Священик на Волині влаштував святкову вечерю для одиноких людей. ФОТО Священик на Волині влаштував святкову вечерю для одиноких людей. ФОТО
14 січень, 2015, 17:04
У Ковелі під час різдвяних піснеспівів зібрали кошти сім'ї загиблого бійця У Ковелі під час різдвяних піснеспівів зібрали кошти сім'ї загиблого бійця
12 січень, 2015, 12:53
На Водохреще у Луцьку влаштують фестиваль колядок На Водохреще у Луцьку влаштують фестиваль колядок
Сьогодні, 18:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські семінаристи влаштували різдвяний флешмоб у «ПортСіті». ФОТО. ВІДЕО
09 січень, 22:17
 1
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
09 січень, 10:05
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 11 січня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині дитині-сироті подарували квартиру
Сьогодні, 19:49
 0
У Луцьку на Соборності – подвійна аварія, один водій втік з місця пригоди. ФОТО
Сьогодні, 19:37
 0
Медіа
відео
1/8