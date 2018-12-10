У Ковелі релігійні громади міста колядували на одній сцені. ФОТО





Вихованці недільної школи Благовіщенського собору представили глядачам «Різдвяний вертеп», - повідомили у ковельській мерії.



Ведуча Наталія Гончар запрошувала на сцену колядників.



Колядки, щедрівки лунали в цей день особливо урочисто. Вражала їх різноманітність, радувало розмаїття мелодій і щирих віншувань.



Усі, хто прийшов у «Просвіту», мали змогу почути також виступи хорів церков Преображення Господнього, Різдва Івана Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла, святого Рівноапостольного Володимира Великого, Благовіщенського собору,



З Різдвом усіх привітав декан Ковельського деканату Православної Церкви України Василь Мичко. На завершення присутні всі разом виконали колядку “Нова радість стала”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч в Народному домі «Просвіта» зібралося чимало ковельчан, аби послухати виступи хорів релігійних громад Православної Церкви України та парафії Миколая Чарнецького Української греко-каталоцької церкви.Вихованці недільної школи Благовіщенського собору представили глядачам «Різдвяний вертеп», - повідомили у ковельській мерії.Ведуча Наталія Гончар запрошувала на сцену колядників.Колядки, щедрівки лунали в цей день особливо урочисто. Вражала їх різноманітність, радувало розмаїття мелодій і щирих віншувань.Усі, хто прийшов у «Просвіту», мали змогу почути також виступи хорів церков Преображення Господнього, Різдва Івана Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла, святого Рівноапостольного Володимира Великого, Благовіщенського собору,З Різдвом усіх привітав декан Ковельського деканату Православної Церкви України Василь Мичко. На завершення присутні всі разом виконали колядку “Нова радість стала”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію