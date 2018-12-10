У Ковелі релігійні громади міста колядували на одній сцені. ФОТО
Сьогодні, 18:45
Цьогоріч в Народному домі «Просвіта» зібралося чимало ковельчан, аби послухати виступи хорів релігійних громад Православної Церкви України та парафії Миколая Чарнецького Української греко-каталоцької церкви.
Вихованці недільної школи Благовіщенського собору представили глядачам «Різдвяний вертеп», - повідомили у ковельській мерії.
Ведуча Наталія Гончар запрошувала на сцену колядників.
Колядки, щедрівки лунали в цей день особливо урочисто. Вражала їх різноманітність, радувало розмаїття мелодій і щирих віншувань.
Усі, хто прийшов у «Просвіту», мали змогу почути також виступи хорів церков Преображення Господнього, Різдва Івана Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла, святого Рівноапостольного Володимира Великого, Благовіщенського собору,
З Різдвом усіх привітав декан Ковельського деканату Православної Церкви України Василь Мичко. На завершення присутні всі разом виконали колядку “Нова радість стала”.
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Вихованці недільної школи Благовіщенського собору представили глядачам «Різдвяний вертеп», - повідомили у ковельській мерії.
Ведуча Наталія Гончар запрошувала на сцену колядників.
Колядки, щедрівки лунали в цей день особливо урочисто. Вражала їх різноманітність, радувало розмаїття мелодій і щирих віншувань.
Усі, хто прийшов у «Просвіту», мали змогу почути також виступи хорів церков Преображення Господнього, Різдва Івана Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла, святого Рівноапостольного Володимира Великого, Благовіщенського собору,
З Різдвом усіх привітав декан Ковельського деканату Православної Церкви України Василь Мичко. На завершення присутні всі разом виконали колядку “Нова радість стала”.
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