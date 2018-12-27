Ковель від снігу прибиратимуть безробітні

У Ковелі безробітних залучатимуть до прибирання доріг від снігу.У Ковелі затвердили Програму організації та проведення громадських робіт тимчасового характеру на 2019-2021 роки. Її міська влада буде реалізовувати спільно з міськрайонним центром зайнятості, - повідомили у ковельській мерії.Це дасть змогу ковельчанам, які перебувають на обліку служби, заробляти додаткові кошти, разом з тим, зробити певний внесок у вирішення соціально важливих проблем міста.Планується, що роботою забезпечуватимуть КП«Добробут», РЖКП №1 та №2, управління водопровідно – каналізаційного господарства, ПТМ «Ковельтепло», ДП «Ковельське лісове господарство», управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування, Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.Безробітних залучатимуть до робіт з благоустрою та впорядкування територій міста, придорожніх смуг. У зимовий час - до прибирання снігу. Працюватимуть із соціальними службами.Щороку на реалізацію цієї Програми з міського бюджету буде виділятись 200 тисяч гривень. Таку ж суму надаватиме міськрайонний центр зайнятості.Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють фінансове управління та управління капітального будівництва та ЖКГ виконавчого комітету і центр зайнятості.