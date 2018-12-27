Ковель від снігу прибиратимуть безробітні
Сьогодні, 17:33
У Ковелі безробітних залучатимуть до прибирання доріг від снігу.
У Ковелі затвердили Програму організації та проведення громадських робіт тимчасового характеру на 2019-2021 роки. Її міська влада буде реалізовувати спільно з міськрайонним центром зайнятості, - повідомили у ковельській мерії.
Це дасть змогу ковельчанам, які перебувають на обліку служби, заробляти додаткові кошти, разом з тим, зробити певний внесок у вирішення соціально важливих проблем міста.
Планується, що роботою забезпечуватимуть КП«Добробут», РЖКП №1 та №2, управління водопровідно – каналізаційного господарства, ПТМ «Ковельтепло», ДП «Ковельське лісове господарство», управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування, Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.
Безробітних залучатимуть до робіт з благоустрою та впорядкування територій міста, придорожніх смуг. У зимовий час - до прибирання снігу. Працюватимуть із соціальними службами.
Щороку на реалізацію цієї Програми з міського бюджету буде виділятись 200 тисяч гривень. Таку ж суму надаватиме міськрайонний центр зайнятості.
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють фінансове управління та управління капітального будівництва та ЖКГ виконавчого комітету і центр зайнятості.
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У Ковелі затвердили Програму організації та проведення громадських робіт тимчасового характеру на 2019-2021 роки. Її міська влада буде реалізовувати спільно з міськрайонним центром зайнятості, - повідомили у ковельській мерії.
Це дасть змогу ковельчанам, які перебувають на обліку служби, заробляти додаткові кошти, разом з тим, зробити певний внесок у вирішення соціально важливих проблем міста.
Планується, що роботою забезпечуватимуть КП«Добробут», РЖКП №1 та №2, управління водопровідно – каналізаційного господарства, ПТМ «Ковельтепло», ДП «Ковельське лісове господарство», управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування, Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.
Безробітних залучатимуть до робіт з благоустрою та впорядкування територій міста, придорожніх смуг. У зимовий час - до прибирання снігу. Працюватимуть із соціальними службами.
Щороку на реалізацію цієї Програми з міського бюджету буде виділятись 200 тисяч гривень. Таку ж суму надаватиме міськрайонний центр зайнятості.
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють фінансове управління та управління капітального будівництва та ЖКГ виконавчого комітету і центр зайнятості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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