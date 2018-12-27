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Ковель від снігу прибиратимуть безробітні

Ковель від снігу прибиратимуть безробітні
У Ковелі безробітних залучатимуть до прибирання доріг від снігу.

У Ковелі затвердили Програму організації та проведення громадських робіт тимчасового характеру на 2019-2021 роки. Її міська влада буде реалізовувати спільно з міськрайонним центром зайнятості, - повідомили у ковельській мерії.

Це дасть змогу ковельчанам, які перебувають на обліку служби, заробляти додаткові кошти, разом з тим, зробити певний внесок у вирішення соціально важливих проблем міста.

Планується, що роботою забезпечуватимуть КП«Добробут», РЖКП №1 та №2, управління водопровідно – каналізаційного господарства, ПТМ «Ковельтепло», ДП «Ковельське лісове господарство», управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування, Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

Безробітних залучатимуть до робіт з благоустрою та впорядкування територій міста, придорожніх смуг. У зимовий час - до прибирання снігу. Працюватимуть із соціальними службами.

Щороку на реалізацію цієї Програми з міського бюджету буде виділятись 200 тисяч гривень. Таку ж суму надаватиме міськрайонний центр зайнятості.

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють фінансове управління та управління капітального будівництва та ЖКГ виконавчого комітету і центр зайнятості.

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Теги: безробітні, прибирання
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