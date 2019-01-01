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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 11 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 11 січня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до -14…-11 градусів, удень підніметься до -10…-6.

Вітер північно-західний, західний, північний і південно-західний, 1-6 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, прогноз
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