Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тисяч євро





Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає



“Ігор Л. – це перший член викритої злочинної групи, якого обвинувачено на підставі матеріалів, виключених з розслідування. Провадження щодо інших її членів триває. За попередніми даними, вартість відшкодованого ПДВ, якою заволоділа ця група, становить декілька мільйонів злотих”, - повідомив представник департаменту з організованої злочинності та корупції нацпрокуратури у Любліні Мацєй Фльоркеєвич.



Як з’ясували польські прокурори, українець отримав майже 850 тис. євро від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці перекази мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними.



Зокрема встановлено, що компанію, від імені якої діяв Ігор Л., спільно з іншими фірмами, було створено для прикриття торговельних операцій для одержання відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Вона була зареєстрована на Кіпрі, а осередок її був в Единбурзі.



За словами прокурорів, злочинна група діяла від січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі, а також за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.



За попередніми даними, у компанії ніхто насправді не працював, а фірми не займались господарською діяльністю.



Наразі українця взято під тимчасовий арешт. За незаконні дії йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура Любліна у Польщі висунула обвинувачення громадянину України Ігорю Л. у відмиванні грошей на суму майже 850 тис. євро та в участі у міжнародній злочинній групі, яка незаконно одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає УНН з посиланням на Польське радіо.“Ігор Л. – це перший член викритої злочинної групи, якого обвинувачено на підставі матеріалів, виключених з розслідування. Провадження щодо інших її членів триває. За попередніми даними, вартість відшкодованого ПДВ, якою заволоділа ця група, становить декілька мільйонів злотих”, - повідомив представник департаменту з організованої злочинності та корупції нацпрокуратури у Любліні Мацєй Фльоркеєвич.Як з’ясували польські прокурори, українець отримав майже 850 тис. євро від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці перекази мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними.Зокрема встановлено, що компанію, від імені якої діяв Ігор Л., спільно з іншими фірмами, було створено для прикриття торговельних операцій для одержання відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Вона була зареєстрована на Кіпрі, а осередок її був в Единбурзі.За словами прокурорів, злочинна група діяла від січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі, а також за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.За попередніми даними, у компанії ніхто насправді не працював, а фірми не займались господарською діяльністю.Наразі українця взято під тимчасовий арешт. За незаконні дії йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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