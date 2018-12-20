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Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тисяч євро

Українця у Польщі звинуватили у відмиванні 850 тисяч євро
Прокуратура Любліна у Польщі висунула обвинувачення громадянину України Ігорю Л. у відмиванні грошей на суму майже 850 тис. євро та в участі у міжнародній злочинній групі, яка незаконно одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

“Ігор Л. – це перший член викритої злочинної групи, якого обвинувачено на підставі матеріалів, виключених з розслідування. Провадження щодо інших її членів триває. За попередніми даними, вартість відшкодованого ПДВ, якою заволоділа ця група, становить декілька мільйонів злотих”, - повідомив представник департаменту з організованої злочинності та корупції нацпрокуратури у Любліні Мацєй Фльоркеєвич.

Як з’ясували польські прокурори, українець отримав майже 850 тис. євро від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці перекази мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними.

Зокрема встановлено, що компанію, від імені якої діяв Ігор Л., спільно з іншими фірмами, було створено для прикриття торговельних операцій для одержання відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Вона була зареєстрована на Кіпрі, а осередок її був в Единбурзі.

За словами прокурорів, злочинна група діяла від січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі, а також за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.

За попередніми даними, у компанії ніхто насправді не працював, а фірми не займались господарською діяльністю.

Наразі українця взято під тимчасовий арешт. За незаконні дії йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Теги: кримінал, гроші, Польща
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