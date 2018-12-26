Цьогоріч дев'ятикласники не здаватимуть ДПА з технологією ЗНО
Сьогодні, 19:31
Учні 9-х класів у 2019 році не здаватимуть державну підсумкову атестацію за технологією ЗНО.
Про це повідомляє УНН з посиланням на роз’яснення Міністерства освіти і науки України, опубліковане на сайті Міністерства.
"2019 року державну підсумкову атестацію за технологією ЗНО здаватимуть лише учні 11-х класів, а також студенти закладів вищої (коледжі та технікуми) та професійної освіти, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти. Учні 9-х класів, як і в попередні роки, здаватимуть ДПА у письмовій формі (не в формі ЗНО)", – зазначили у Міністерстві.
Відповідне роз'яснення надало МОН у зв'язку з численними зверненнями учнів та їхніх батьків щодо проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО у 9-му класі.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на роз’яснення Міністерства освіти і науки України, опубліковане на сайті Міністерства.
"2019 року державну підсумкову атестацію за технологією ЗНО здаватимуть лише учні 11-х класів, а також студенти закладів вищої (коледжі та технікуми) та професійної освіти, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти. Учні 9-х класів, як і в попередні роки, здаватимуть ДПА у письмовій формі (не в формі ЗНО)", – зазначили у Міністерстві.
Відповідне роз'яснення надало МОН у зв'язку з численними зверненнями учнів та їхніх батьків щодо проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО у 9-му класі.
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