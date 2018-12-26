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Різдвяний флешмоб: волинські семінаристи заколядували у центрі Луцька. ВІДЕО

Різдвяний флешмоб: волинські семінаристи заколядували у центрі Луцька. ВІДЕО
Студенти Волинсько духовної семінарії продовжили різдвяний флешмоб та заколядували в центрі Луцька.

Про це на своїй сторінці у facebook написав Андрій Довгань.

Нагадаємо, що вчора семінаристи оригінально привітали лучан та гостей міста з Новим роком та Різдвом Христовим у ТРЦ "ПортСіті".

«Ми хотіли підтримати дух народу в такий нелегкий час, підняти людям настрій, привітати зі святами та прославити Бога», - розповіли викладач семінарії Михайло.

Сьогодні ж духівники заколядували у ЦУМі та на Театральній площі.

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Теги: колядка, семінаристи, ПортСіті, ЦУМ, флешмоб
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