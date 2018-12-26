Різдвяний флешмоб: волинські семінаристи заколядували у центрі Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 22:39
Студенти Волинсько духовної семінарії продовжили різдвяний флешмоб та заколядували в центрі Луцька.
Про це на своїй сторінці у facebook написав Андрій Довгань.
Нагадаємо, що вчора семінаристи оригінально привітали лучан та гостей міста з Новим роком та Різдвом Христовим у ТРЦ "ПортСіті".
«Ми хотіли підтримати дух народу в такий нелегкий час, підняти людям настрій, привітати зі святами та прославити Бога», - розповіли викладач семінарії Михайло.
Сьогодні ж духівники заколядували у ЦУМі та на Театральній площі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook написав Андрій Довгань.
Нагадаємо, що вчора семінаристи оригінально привітали лучан та гостей міста з Новим роком та Різдвом Христовим у ТРЦ "ПортСіті".
«Ми хотіли підтримати дух народу в такий нелегкий час, підняти людям настрій, привітати зі святами та прославити Бога», - розповіли викладач семінарії Михайло.
Сьогодні ж духівники заколядували у ЦУМі та на Театральній площі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Різдвяний флешмоб: волинські семінаристи заколядували у центрі Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 22:39
Луцькі інспектори з паркування отримали обладнання для видачі електронних постанов. ФОТО
Сьогодні, 21:24
Розповіли, коли уряд розпочне масштабний перерахунок пенсій
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 11 січня
Сьогодні, 20:00