Зарплати військових: хто у 2019 році отримає надбавки
Сьогодні, 00:41
У 2019 році передбачено підвищення грошового забезпечення військових, зокрема, за рахунок надбавок за особливості проходження служби, щомісячних винагород та премій.
Про це на брифінгу повідомив начальник управління соціального забезпечення і тарифікації департаменту фінансів Міністерства оборони В’ячеслав Салахов, - повідомляють Факти.
– У 2019 році встановлено мінімальний розмір надбавки за особливості проходження служби 65% від посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років всім категоріям особового складу. Окремим категоріям військовослужбовців, в залежності від особливостей проходження ними військової служби, розмір зазначеної надбавки збільшується до 100%, – розповів чиновник.
За його словами, це стосується передусім військових лікарів, механіків-водів танків і БМП, авіаційних фахівців, десантників, льотчиків та спецназівців.
– Це дозволить збільшити розмір їх грошового забезпечення в цьому році від 3,9 тис. до 5,3 тис. грн, – додав він.
Салахов також уточнив, що у цьому році, враховуючи високий ризик для життя, також збільшено розмір щомісячної премії військових, які проходять службу у військових частинах Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ, у морській піхоті, у складі екіпажів надводних кораблів (суден, катерів).
При цьому підвищення не стосуватиметься військовослужбовців у штабах зазначених військових угрупувань та підрозділах забезпечення.
Нагадаємо, з 1 січня 2019 року підвищено зарплати військовослужбовців ЗСУ.
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Про це на брифінгу повідомив начальник управління соціального забезпечення і тарифікації департаменту фінансів Міністерства оборони В’ячеслав Салахов, - повідомляють Факти.
– У 2019 році встановлено мінімальний розмір надбавки за особливості проходження служби 65% від посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років всім категоріям особового складу. Окремим категоріям військовослужбовців, в залежності від особливостей проходження ними військової служби, розмір зазначеної надбавки збільшується до 100%, – розповів чиновник.
За його словами, це стосується передусім військових лікарів, механіків-водів танків і БМП, авіаційних фахівців, десантників, льотчиків та спецназівців.
– Це дозволить збільшити розмір їх грошового забезпечення в цьому році від 3,9 тис. до 5,3 тис. грн, – додав він.
Салахов також уточнив, що у цьому році, враховуючи високий ризик для життя, також збільшено розмір щомісячної премії військових, які проходять службу у військових частинах Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ, у морській піхоті, у складі екіпажів надводних кораблів (суден, катерів).
При цьому підвищення не стосуватиметься військовослужбовців у штабах зазначених військових угрупувань та підрозділах забезпечення.
Нагадаємо, з 1 січня 2019 року підвищено зарплати військовослужбовців ЗСУ.
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