Зарплати військових: хто у 2019 році отримає надбавки





Про це на брифінгу повідомив начальник управління соціального забезпечення і тарифікації департаменту фінансів Міністерства оборони В’ячеслав Салахов, - повідомляють



– У 2019 році встановлено мінімальний розмір надбавки за особливості проходження служби 65% від посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років всім категоріям особового складу. Окремим категоріям військовослужбовців, в залежності від особливостей проходження ними військової служби, розмір зазначеної надбавки збільшується до 100%, – розповів чиновник.



За його словами, це стосується передусім військових лікарів, механіків-водів танків і БМП, авіаційних фахівців, десантників, льотчиків та спецназівців.



– Це дозволить збільшити розмір їх грошового забезпечення в цьому році від 3,9 тис. до 5,3 тис. грн, – додав він.



Салахов також уточнив, що у цьому році, враховуючи високий ризик для життя, також збільшено розмір щомісячної премії військових, які проходять службу у військових частинах Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ, у морській піхоті, у складі екіпажів надводних кораблів (суден, катерів).



При цьому підвищення не стосуватиметься військовослужбовців у штабах зазначених військових угрупувань та підрозділах забезпечення.



Нагадаємо, з 1 січня 2019 року підвищено зарплати військовослужбовців ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році передбачено підвищення грошового забезпечення військових, зокрема, за рахунок надбавок за особливості проходження служби, щомісячних винагород та премій.Про це на брифінгу повідомив начальник управління соціального забезпечення і тарифікації департаменту фінансів Міністерства оборони, - повідомляють Факти – У 2019 році встановлено мінімальний розмір надбавки за особливості проходження служби 65% від посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років всім категоріям особового складу. Окремим категоріям військовослужбовців, в залежності від особливостей проходження ними військової служби, розмір зазначеної надбавки збільшується до 100%, – розповів чиновник.За його словами, це стосується передусім військових лікарів, механіків-водів танків і БМП, авіаційних фахівців, десантників, льотчиків та спецназівців.– Це дозволить збільшити розмір їх грошового забезпечення в цьому році від 3,9 тис. до 5,3 тис. грн, – додав він.Салахов також уточнив, що у цьому році, враховуючи високий ризик для життя, також збільшено розмір щомісячної премії військових, які проходять службу у військових частинах Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ, у морській піхоті, у складі екіпажів надводних кораблів (суден, катерів).При цьому підвищення не стосуватиметься військовослужбовців у штабах зазначених військових угрупувань та підрозділах забезпечення.Нагадаємо, з 1 січня 2019 року підвищено зарплати військовослужбовців ЗСУ.

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