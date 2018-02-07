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Маленькі лучани отримали подарунки від німецьких сімей. ВІДЕО

Маленькі лучани отримали подарунки від німецьких сімей. ВІДЕО
Для маленьких лучан, котрі потребують особливої соціальної підтримки, влаштували справжнє свято з виставою та подарунками.

Зокрема, актори із творчої студії Наталії Журавльової показали діткам виставу «Чарівник країни Оз».

Про це йдеться в сюжеті Сфери-ТВ.

«450 діток присутні на нашому заході. Ми, звичайно, приготували для них особливі подарунки. Залучили допомогу «Дитячої місії. Україна». Творча студія Наталії Журавльової представила нову виставу «Чарівник країни Оз», – розповіла начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан.

Деталі - в сюжеті Сфери ТВ.

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Теги: свято, подарунки, вистава
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