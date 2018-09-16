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Вдруге вийшов на зв’язок: зниклого у Карпатах киянина знайшли

Вдруге вийшов на зв’язок: зниклого у Карпатах киянина знайшли
Зниклий нa Зaкaрпaтті лижник Ігор Грищенко, який загубився ще на Святвечір, коли піднімався з другом у гори, знайшовся.

Як повідомили рятувальники, чоловік зателефонував о 16.45 товаришу та в екстрену службу і повідомив про своє місцезнаходження.

Після цього дзвінка Грищенка шукатимуть у будиночку лісникa нa Боржaвському хребті.

Чоловік також повідомив, що чув вертоліт рятувальників, але не встиг розвести багаття, щоб подати їм сигнал.Також стало відомо, що лижник почувається добре.

Нагадаємо, 34-річний киянин заблукав ще 6 січня у районі гори Гимба. 9 січня о 15.00 він зателефонував товаришу і повідомив, що знаходиться біля невідомої йому гірської річки.

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Теги: Карпати, лижник, заблукав, рятувальники, гори
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