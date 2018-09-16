Вдруге вийшов на зв’язок: зниклого у Карпатах киянина знайшли

Ігор Грищенко, який загубився ще на Святвечір, коли піднімався з другом у гори, знайшовся.



Як повідомили



Після цього дзвінка Грищенка шукатимуть у будиночку лісникa нa Боржaвському хребті.



Чоловік також повідомив, що чув вертоліт рятувальників, але не встиг розвести багаття, щоб подати їм сигнал.Також стало відомо, що лижник почувається добре.



Нагадаємо, 34-річний киянин

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