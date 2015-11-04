У ще одному луцькому супермаркеті встановили касу самообслуговування





Про це ідеться у публікації видання



Ця каса сама підказує покупцю, як оплачувати товар, і дозволяє швидко та доступно, не вистоюючи в черзі, розрахуватися за придбані товари карткою.



У випадку, якщо виникають питання, клієнт може скористатися кнопкою виклику служби допомоги, яка встановлена біля каси самообслуговування.



На касі є можливість оплатити навіть алкоголь і тютюнові вироби. Для цього треба натиснути кнопку «Служба допомоги». Працівник гуртівні перевірить вік покупця і після цього за допомогою спеціального штрих-коду дозволить оплатити товар на касі самообслуговування.



Каса не дає можливості оплатити ті товари, які не мають штрих-коду.



Окрім того, на цій касі можна використовувати картку клієнта гуртівні: каса «сама» на початку і в кінці процесу оплати пропонує покупцю відсканувати свою картку, аби не втратити бонуси.



Для покупців у ПАККО також працює сім звичайних кас.



До слова, ще в жовтні каса самообслуговування



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після реконструкції у гуртівні ПАККО, що на вулиці Ковельській, 68, поставили касу самообслуговування.Про це ідеться у публікації видання «Перший» Ця каса сама підказує покупцю, як оплачувати товар, і дозволяє швидко та доступно, не вистоюючи в черзі, розрахуватися за придбані товари карткою.У випадку, якщо виникають питання, клієнт може скористатися кнопкою виклику служби допомоги, яка встановлена біля каси самообслуговування.На касі є можливість оплатити навіть алкоголь і тютюнові вироби. Для цього треба натиснути кнопку «Служба допомоги». Працівник гуртівні перевірить вік покупця і після цього за допомогою спеціального штрих-коду дозволить оплатити товар на касі самообслуговування.Каса не дає можливості оплатити ті товари, які не мають штрих-коду.Окрім того, на цій касі можна використовувати картку клієнта гуртівні: каса «сама» на початку і в кінці процесу оплати пропонує покупцю відсканувати свою картку, аби не втратити бонуси.Для покупців у ПАККО також працює сім звичайних кас.До слова, ще в жовтні каса самообслуговування з'явилась у гіпермаркеті "ТАМ-ТАМ" . Лучани вже давно оцінили всі переваги та зручність її використання.

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