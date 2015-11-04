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У ще одному луцькому супермаркеті встановили касу самообслуговування

У ще одному луцькому супермаркеті встановили касу самообслуговування
Після реконструкції у гуртівні ПАККО, що на вулиці Ковельській, 68, поставили касу самообслуговування.

Про це ідеться у публікації видання «Перший».

Ця каса сама підказує покупцю, як оплачувати товар, і дозволяє швидко та доступно, не вистоюючи в черзі, розрахуватися за придбані товари карткою.

У випадку, якщо виникають питання, клієнт може скористатися кнопкою виклику служби допомоги, яка встановлена біля каси самообслуговування.

На касі є можливість оплатити навіть алкоголь і тютюнові вироби. Для цього треба натиснути кнопку «Служба допомоги». Працівник гуртівні перевірить вік покупця і після цього за допомогою спеціального штрих-коду дозволить оплатити товар на касі самообслуговування.

Каса не дає можливості оплатити ті товари, які не мають штрих-коду.

Окрім того, на цій касі можна використовувати картку клієнта гуртівні: каса «сама» на початку і в кінці процесу оплати пропонує покупцю відсканувати свою картку, аби не втратити бонуси.

Для покупців у ПАККО також працює сім звичайних кас.

До слова, ще в жовтні каса самообслуговування з'явилась у гіпермаркеті "ТАМ-ТАМ". Лучани вже давно оцінили всі переваги та зручність її використання.

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Теги: каса, самообслуговування, супермаркет
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