У ще одному луцькому супермаркеті встановили касу самообслуговування
Сьогодні, 08:26
Після реконструкції у гуртівні ПАККО, що на вулиці Ковельській, 68, поставили касу самообслуговування.
Про це ідеться у публікації видання «Перший».
Ця каса сама підказує покупцю, як оплачувати товар, і дозволяє швидко та доступно, не вистоюючи в черзі, розрахуватися за придбані товари карткою.
У випадку, якщо виникають питання, клієнт може скористатися кнопкою виклику служби допомоги, яка встановлена біля каси самообслуговування.
На касі є можливість оплатити навіть алкоголь і тютюнові вироби. Для цього треба натиснути кнопку «Служба допомоги». Працівник гуртівні перевірить вік покупця і після цього за допомогою спеціального штрих-коду дозволить оплатити товар на касі самообслуговування.
Каса не дає можливості оплатити ті товари, які не мають штрих-коду.
Окрім того, на цій касі можна використовувати картку клієнта гуртівні: каса «сама» на початку і в кінці процесу оплати пропонує покупцю відсканувати свою картку, аби не втратити бонуси.
Для покупців у ПАККО також працює сім звичайних кас.
До слова, ще в жовтні каса самообслуговування з'явилась у гіпермаркеті "ТАМ-ТАМ". Лучани вже давно оцінили всі переваги та зручність її використання.
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Про це ідеться у публікації видання «Перший».
Ця каса сама підказує покупцю, як оплачувати товар, і дозволяє швидко та доступно, не вистоюючи в черзі, розрахуватися за придбані товари карткою.
У випадку, якщо виникають питання, клієнт може скористатися кнопкою виклику служби допомоги, яка встановлена біля каси самообслуговування.
На касі є можливість оплатити навіть алкоголь і тютюнові вироби. Для цього треба натиснути кнопку «Служба допомоги». Працівник гуртівні перевірить вік покупця і після цього за допомогою спеціального штрих-коду дозволить оплатити товар на касі самообслуговування.
Каса не дає можливості оплатити ті товари, які не мають штрих-коду.
Окрім того, на цій касі можна використовувати картку клієнта гуртівні: каса «сама» на початку і в кінці процесу оплати пропонує покупцю відсканувати свою картку, аби не втратити бонуси.
Для покупців у ПАККО також працює сім звичайних кас.
До слова, ще в жовтні каса самообслуговування з'явилась у гіпермаркеті "ТАМ-ТАМ". Лучани вже давно оцінили всі переваги та зручність її використання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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