Волиняни неохоче вакцинуються від грипу





Про це повідомили на



Загалом захворюваність на ГРВІ та грип на Волині зараз утримується на сезонному рівні. З початку епідемічного сезону перехворіло понад 67 тис. волинян (6,5% населення), що відповідає минулорічному рівню.



За даними закладів охорони здоров’я, за останній тиждень кількість хворих ГРВІ дещо зменшилась у порівнянні з попереднім і становить 5200 осіб. Захворюваність нижча епідемічного порогу на 22%.



Найвищі рівні зафіксовано у м. Луцьку, Горохівському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах, найнижчі – у Рожищенському та Іваничівському районах.



Із числа хворих збільшилась кількість дорослого населення і становить 38% від загальної кількості постраждалих. Серед дітей найураженіша вікова група – від 0 до 4 років (54% від усіх захворілих дітей).



Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби збільшилась за останній тиждень і становила 138 осіб, з них 57% – діти.



За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру вперше в нинішньому епідемічному сезоні на Волині виявлено циркуляцію вірусів грипу типу А (Н3N2) у хворих із Луцького району. Крім того, циркулюють й інші віруси, що спричиняють гострі респіраторні інфекції.



Нагадуємо, що найефективнішим заходом профілактики грипу є щеплення. Одне введення вакцини захищає упродовж усього епідемічного сезону від найбільш поширених і небезпечних штамів грипу.



Цьогоріч доступні дві вакцини проти грипу: «Ваксігрип Тетра» (виробник «Санофі Пастер», Франція) та «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея), обидві якісні та безпечні, запевняють медики.



Орієнтовна вартість вакцин – від 250 до 350 грн. Щепитися можна в закладах охорони здоров’я за місцем проживання, попередньо придбавши вакцину в аптеці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконання запланованих обсягів імунопрофілактики грипу на Волині у нинішньому епідсезоні становить лише 34%. Прищеплено 1414 осіб, у тому числі 227 дітей до 17 років.Про це повідомили на сайті Волинського обласного лабораторного центру МОЗ.Загалом захворюваність на ГРВІ та грип на Волині зараз утримується на сезонному рівні. З початку епідемічного сезону перехворіло понад 67 тис. волинян (6,5% населення), що відповідає минулорічному рівню.За даними закладів охорони здоров’я, за останній тиждень кількість хворих ГРВІ дещо зменшилась у порівнянні з попереднім і становить 5200 осіб. Захворюваність нижча епідемічного порогу на 22%.Найвищі рівні зафіксовано у м. Луцьку, Горохівському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах, найнижчі – у Рожищенському та Іваничівському районах.Із числа хворих збільшилась кількість дорослого населення і становить 38% від загальної кількості постраждалих. Серед дітей найураженіша вікова група – від 0 до 4 років (54% від усіх захворілих дітей).Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби збільшилась за останній тиждень і становила 138 осіб, з них 57% – діти.За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру вперше в нинішньому епідемічному сезоні на Волині виявлено циркуляцію вірусів грипу типу А (Н3N2) у хворих із Луцького району. Крім того, циркулюють й інші віруси, що спричиняють гострі респіраторні інфекції.Нагадуємо, що найефективнішим заходом профілактики грипу є щеплення. Одне введення вакцини захищає упродовж усього епідемічного сезону від найбільш поширених і небезпечних штамів грипу.Цьогоріч доступні дві вакцини проти грипу: «Ваксігрип Тетра» (виробник «Санофі Пастер», Франція) та «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея), обидві якісні та безпечні, запевняють медики.Орієнтовна вартість вакцин – від 250 до 350 грн. Щепитися можна в закладах охорони здоров’я за місцем проживання, попередньо придбавши вакцину в аптеці.

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