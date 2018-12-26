Магнітне поле Землі змінюється: вчені не можуть пояснити причину





Такі зміни прискорять процес оновлення магнітної моделі світу, яку повинні були видозмінювати не раніше 2020 року. Раніше вона піддавалася оновленню у 2015 році.



Про це повідомляє



Але магнітне поле розширюється так швидко, що дослідникам необхідно починати роботу вже зараз.



Причина поки не встановлена, проте дослідники припускають, що це пов’язано з рухомим північним полюсом, а також з деякими процесами всередині Землі.



Проблеми з магнітним полем виникли у 2018 році.



Довідка. Магнітна модель світу – підстава для всієї сучасної навігації: від систем, які керують кораблями у морі, до Google Maps на смартфонах.



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