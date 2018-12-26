Магнітне поле Землі змінюється: вчені не можуть пояснити причину
Сьогодні, 06:23
Магнітне поле Землі змінюється з величезною швидкістю, а причину такої аномалії вчені поки не можуть з’ясувати.
Такі зміни прискорять процес оновлення магнітної моделі світу, яку повинні були видозмінювати не раніше 2020 року. Раніше вона піддавалася оновленню у 2015 році.
Про це повідомляє Nature.
Але магнітне поле розширюється так швидко, що дослідникам необхідно починати роботу вже зараз.
Причина поки не встановлена, проте дослідники припускають, що це пов’язано з рухомим північним полюсом, а також з деякими процесами всередині Землі.
Проблеми з магнітним полем виникли у 2018 році.
Довідка. Магнітна модель світу – підстава для всієї сучасної навігації: від систем, які керують кораблями у морі, до Google Maps на смартфонах.
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Такі зміни прискорять процес оновлення магнітної моделі світу, яку повинні були видозмінювати не раніше 2020 року. Раніше вона піддавалася оновленню у 2015 році.
Про це повідомляє Nature.
Але магнітне поле розширюється так швидко, що дослідникам необхідно починати роботу вже зараз.
Причина поки не встановлена, проте дослідники припускають, що це пов’язано з рухомим північним полюсом, а також з деякими процесами всередині Землі.
Проблеми з магнітним полем виникли у 2018 році.
Довідка. Магнітна модель світу – підстава для всієї сучасної навігації: від систем, які керують кораблями у морі, до Google Maps на смартфонах.
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