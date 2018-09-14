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Під Луцьком чоловік заховав кулемет з купою набоїв

Під Луцьком чоловік заховав кулемет з купою набоїв
У Луцьку на умовний термін засудили чоловіка, який приховав у лісі кулемет Калашникова, понад тисячу набоїв та гранату.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські Новини.

Як вдалося встановити під час судового засідання, обвинувачений на прохання чоловіка, який загинув 22 грудня 2016 року в зоні проведення АТО (на даний час – Операція об’єднаних сил), прийняв на незаконне зберігання бойову нарізну автоматичну вогнепальну зброю промислового способу виготовлення: кулемет конструкції Калашникова (ПКМ) калібру 7,62×54 мм 1974 року виготовлення; корпус наступальної осколкової ручної гранати РГД-5 та уніфікований запал дистанційної дії типу УЗРГМ (УЗРГМ-2), які при спорядженні (конструктивному поєднанні) є наступальною осколковою ручною гранатою РГД-5; 742 гвинтівочних патрони калібру 7.62×54 мм, 530 проміжних патронів калібру 5,45×39 мм зразка 1974 року; 51 проміжний патрон калібру 7,62×39 мм зразка 1943 року.

З метою уникнення викриття у вчиненні кримінального правопорушення обвинувачений орієнтовно в період з жовтня до 22 грудня 2016 року спочатку перемістив вище перелічену зброю та боєприпаси до лісового масиву поблизу Луцька, а потім частину патронів сховав серед бетонних плит на вулиці Даньшина. Однак у квітні 2018 року протиправна діяльність чоловіка була припинена співробітниками УСБУ у Волинській області, а боєприпаси вилучили.

Зазначимо, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.

Отож, суд затвердив угоду та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі, однак на підставі ст.75, 76 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 2 років не вчинить нового злочину.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: суд, Луцьк, ліс, арсенал, зброя
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