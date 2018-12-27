Показали ретрофото відомої акторки з Волині





Під час однієї із таких лекцій мова піде про талановиту акторку, яка була родом із Ківерець – Ольгу Бєльську, – пише Район.in.ua.



Майбутня акторка народилась в Ківерцях 4 грудня 1922 року в родині Сороколетових. У шістнадцятирічному віці Ольга Сороколетова стала студенткою театрального факультету Державного інституту театрального мистецтва в місті Варшаві. Потім була війна, довелося на час припинити навчання.



Все життя акторку супроводжував її чоловік та відомий польський актор Ольгерд Скригайло-Яцевич, старший від неї на сім років. В акторському середовищі Ольгерда називали «королем моди» міжвоєнної Варшави. Крім театру, Ольга Бєльська успішно зіграла кілька ролей в кіно. Відома ківерчанка у віці 73 років трагічно загинула 25 липня 1996 року на Зеґжинському озері.



Акторка до останніх своїх днів життя провела на сцені і навіть в пенсійному віці відрізнялась своїм відчуттям самокритичності та реальності. Після дебюту була роль Марії в «Вечорі трьох королів» Шекспіра.



Більше невідомих фактів про волинянку із Ківерець розкажуть під час одного із заходів, який буде присвячений режисерам, акторам та сценаристам, родом із Волині. На сьогодні підготували фотопідбірку ретро світлини із Ольгою Бєльською, які були зроблені під час театральних постановок та зйомок в кіно.



Перша лекція про волинян, орієнтовна запланована на 20-ті числа січня. Заходи будуть проходити в луцькій книгарні «Є» по вулиці Лесі Українки.



Автор: Тетяна Яцечко-Блаженко

Джерело фото: http://encyklopediateatru.pl





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