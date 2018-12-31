вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 11 січня

Курс валют у Луцьку на 11 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.983, а продаж - 28.338.

Євро при купівлі становить - 32.010, при продажу - 32.753.

Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.431.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.013, продаж - 7.635.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Власник луцької мережі кав’ярень Kava Avenue поділиться секретами бізнесу
Сьогодні, 09:37
Лижника, який чотири дні тому загубився в Карпатах, знайшли рятувальники
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 11 січня
Сьогодні, 09:03
Показали ретрофото відомої акторки з Волині
Сьогодні, 08:58
Під Луцьком чоловік заховав кулемет з купою набоїв
Сьогодні, 08:38
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 10 січня Курс валют у Луцьку на 10 січня
10 січень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 5 січня Курс валют у Луцьку на 5 січня
05 січень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 2 січня Курс валют у Луцьку на 2 січня
02 січень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 31 грудня Курс валют у Луцьку на 31 грудня
31 грудень, 2018, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині горів двоповерховий будинок
Сьогодні, 09:38
 0
Власник луцької мережі кав’ярень Kava Avenue поділиться секретами бізнесу
Сьогодні, 09:37
 0
Лижника, який чотири дні тому загубився в Карпатах, знайшли рятувальники
Сьогодні, 09:27
 0
Курс валют у Луцьку на 11 січня
Сьогодні, 09:03
 0
«Лідер року 2018» – бізнес-звершення юридичної фірми «Аструм»*
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8